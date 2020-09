Im Interview mit dererklären die Tech-Kritikerund, warum Google und Facebook verantwortlich sind für denin den USA, Großbritannien, Brasilien und Indien (erstaunlicherweise nicht Europa). Was sie sich statt dessen wünschen: "Smartphone-Technik, die Erfahrungenpriorisiert. Ein GPS, das einen an Orte mit Menschen bringt, und so viele menschliche Ausdrucksformen wie möglich nutzt: Anrufe vor Textnachrichten, echte Treffen vor Tinder-Gewische über bearbeitete Gesichtsfotos. Mit Menschen zusammenzukommen, die einem etwas bedeuten, sollte so einfach sein wie Wikipedia zu nutzen." Daneben bespricht Simon HurtzDokumentarfilm "Das Dilemma mit den sozialen Medien", der eben diese als Monster zeichnet.Wäre die Welt also, gäbe es keine von Algorithmen bestimmten sozialen Medien? Am Ende sind es doch individuelle Menschen, die diese Medien benutzen und die können eben auch ganz ohne Algorithmus fies sein. Diehat einen Artikel des niederländischen jüdischen Autors aus der National Review übernommen, in dem er erzählt, wie es ihm nach einer Reihe von Tweets ging, die er offenbar nach einem Radiobeitrag abgesetzt hatte, der wiederum einen-Artikel zitiert hatte, wonachgewesen seien. Winter setzte daraufhin drei Tweets ab, deren Quintessenz in diesem Satz lag: "Thewas 99% peaceful. Did you ever think about this, you at @NPORadio1?" Daraufhin setzte der Politologeohne jeden Hinweis auf den Zusammenhang folgenden Tweet ab: "Jean-Marie Le Pen: Holocaust was detail in Second World War. Leon de Winter: Nazi occupation of Netherlands was 99% peaceful." Was, kann man hier nachlesen Ein Reporterteam von veröffentlicht Erkenntnisse eines internen Papiers bei, in dem die Datenforscherin Sophie Zhangdes Dienstes in Ländern feststellt, die nicht so im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen, wie etwa Honduras oder Aserbaidschan. Es geht umund andere unzulässige Aktivitäten. Zhang glaube nicht, "dass die Versäumnisse, die sie während ihrer zweieinhalbjährigen Tätigkeit im Unternehmen beobachtete, das Ergebnisder Mitarbeiter oder der Führung von Facebook waren. Es sei eingewesen, schreibt Zhang, und das Unternehmen neige dazu, Aktivitäten zu verhindern, die demdes Unternehmens schaden, während Risiken für die Wahlen oder das öffentliche Leben nachrangig seien. 'Facebook vermittelt nach außen hin ein Bild von Stärke und Kompetenz..., aber in Wirklichkeit basieren viele unserer Aktionen auf' schreibt sie."