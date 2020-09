"The Köln Concert" von Trajal Harrell. Foto: Reto Schmid / Schauspielhaus Zürich

Als Triumph für bejubelt Daniele Muschionico in derdie Zürcher Uraufführung seines "Köln Concert", für die erlegendäres Konzert in eine Choreografie der Melancholie transformierte: "Trajal Harrell also zur Eröffnung, doch keiner soll sich schämen, dass er ihn (noch) nicht kennt. Das wird sich sowieso bald geändert haben. Der amerikanische Tänzer und Choreograf ist ein Meister der bildenden und darstellenden Kunst, der die Klubszene New Yorks verkörpert. Mit Referenz auf dieinszeniert Harrell seine stets eleganten, meist humorvollen ästhetischen Kollisionen zwischen weißer elitärer Kunstszene und schwarzer Subkultur. Er kreuzt(Voguing), bezieht seine Herkunft aus den Südstaaten der USA mit ein, denkt die Installationskunst weiter und mischt und mixt und zitiert ganz einfach herrlich unbekümmert. Vor allem aber, und das macht seine Kunst zugänglich: Stets trifft, auf den Fetisch Körper und auf Fashion."inszeniert am Theater in der JosefstadtDramolette "Der deutsche Mittagstisch", im-Interview mit Stephan Hilpold weiß er gar nicht, was das sein soll, das große neue Risiko: "Reden Sie von dieser neuen Pest? Oder meinen Sie dieund den? Nirgends werden die Regeln so krass ausgelegt wie im Theater. Im Theater halten alle Abstand, zum Theater aber fährt man mit der vollbesetzten Tram. Ich solidarisiere mich nicht mit den Demonstranten in Berlin oder sonst wo, die die ganze Demokratie infrage stellen, das ist Quatsch. Im Moment sind alle vorsichtig. Aber, wir riskieren immer alles."Besprochen werden' 9/11-Königsdrama "Reich des Todes" (wobei sich Ekkehard Knörer in der taz ein wenig an Karin Beisers eklektizistischer Inszenierung des Stückes als Hanswurstiade störte: "Nimmt man die Sache streng, ist Beier an Goetzens Textmonster gescheitert, handwerklich durchaus brillant.")Inszenierung von"Lear" in Bochum () Cy Colemans Musical "Sweet Charity" an der Wiener Volksoper ( Standard ),"Szenen einer Ehe" am Staatstheater Wiesbaden ( FR ), David Böschs Inszenierung von"Wie es Euch gefällt" als "sanft säuselndes Traumstück" und"Gier" in Frankfurt (), die "Bauprobe Beethoven" vonin Bonn (), die wiederaufgenommene Hans-Neuenfels-Inszenierung von' "Ariadne auf Naxos" an der Berliner Staatsoper ( Tsp ), eine Lesung vonEhedrama-Parodie "Play Strindberg" am Deutschen Theater ( Berliner Zeitung ).