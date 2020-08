Der Bericht des Geheimdienstausschusses des amerikanischen Senats über diebei den amerikanischen Wahlen 2016 (unser Resümee ) hat in den hiesigen Medien kaum Interesse ausgelöst. Dabei belegt er diese Einflussnahme viel deutlicher als der Bericht von Robert Mueller, schreibt Franklin Foer in. Vor allem beleuchtet der Bericht die Rolle des russischen Agenten: "Er stellt fest, dass Manafort und Kilimnik während der Kampagne fast täglich miteinander sprachen. Sie kommunizierten über verschlüsselte Technologien, die so eingestellt waren, dass ihre Korrespondenz automatisch gelöscht wurde; sie sprachen unter Verwendung von Codewörtern und teilten sich den Zugang zu. Es lohnt sich, bei diesen Fakten eine Pause einzulegen: Der Vorsitzende der Trump-Kampagne stand täglich mit einem russischen Agenten in Kontakt und teilte ihm ständig vertrauliche Informationen mit. Das allein reicht schon für einen derder amerikanischen Politikgeschichte."Die gigantische Explosion inbrachte auch den heuchlerischen Pakt zum Einsturz, der seit dem Ende des Bürgerkriegs über das Land herrschte, schreibt die Autorin und Kuratorin Rasha Salti in der. Und es gab nur einen einzigen Profiteur dieses Paktes: "Seit Michel Aoun 2016 zum Präsidenten der Republik ernannt wurde, hatfaktisch ihre Kontrolle über die legislativen und exekutiven Staatsorgane ausgedehnt und ihre Anhängerder öffentlichen Verwaltung untergebracht. Die Katastrophe geschah deshalb. Auch wenn keine Beweise dafür gefunden oder veröffentlicht werden, dass die Lagerhalle 12 ein Waffendepot von Hisbollah war, sieht der Teil der libanesischen Bevölkerung, den sie weder repräsentiert noch überzeugt, in Halle 12 eine Inkarnation ihres militärischen Arsenals und der Zwangslage, in die sie das Land versetzt."ist keine 'Anomalie innerhalb des politischen Systems der USA'", lernt, der für diemehrere Bücher des amerikanischen Historikersgelesen hat. "Sein erratisches Verhalten lässt sich Milieus und Mentalitäten zuordnen, die für lange Phasen der amerikanischen Geschichte prägend waren. ... Keinem seiner Vorgänger fühlt sich Donald Trump näher als, dem siebten Präsidenten der USA (1829 bis1837), einem 'Bully', der als der erste Populist im Weißen Haus bezeichnet wird. Jacksons 'und Experten' nahm Richard Hofstadter zum Ausgangspunkt seiner Geschichte des 'Anti-Intellektualismus' in Amerika. Während der sogenannten Jacksonian Democracy wurde der Elitestatus der juristischen und medizinischen Professionen drastisch reduziert:wurden nicht mehr von Kollegialorganen ernannt, sondern vom Volk gewählt, formale Kriterien für ihre Ausbildung wurden weitgehend abgeschafft. Ähnliches galt für, denen Laien, die sogenannten 'herb and rootdoctors', gleichberechtigt an die Seite gestellt wurden. All dies entsprach der Überzeugung, dass zum Wesen der Demokratie nicht die Führung des Gemeinwesens durch Profis, sondern das 'government by the common man' gehört." (Wer dazu gern mehr lesen würde: Hier ein Aufsatz von Hofstadter inüber die Tradition "paranoider" Politik in den USA.)