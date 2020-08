Nam June Paik, TV Garden, 1974-1977, reconstruction 2002. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf. Tentoonstellingskopie met toestemming van Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf. Photo: Peter Tijhuis





Ein bisschen veraltet muten die Installationen vonheute an, stellt Catrin Lorch () im Amsterdamer Stedelijk Museum fest, in dem die große weltweit reisende Paik-Retrospektive gerade Station macht. "Wuchtige Kästen, in denen dieuntergebracht waren, habe nicht mehr viel mit den flachen Displays zu tun, die auch längst nicht mehr im Querformat angeschaut werden. Es sind in der Schau die, die am überzeugendsten bleiben: ein schwarzer,aus schwarzem, speckig glänzenden Stein, der ruhig auf einen Monitor blickt, auf dem eine Kamera seinen Körper einfängt. Niemand hat die Nähe zwischenso früh erkannt, wie der Künstler, der in einem 'Global Groove'Tänzer auf der ganzen Welt in einem Live-Stream verschaltete."Lena Bopp unterhält sich für diemit dem algerischen Schriftstellerüber dessen neues Buch "Meine Nacht im Picasso-Museum - Über Erotik und Tabus in der Kunst, in der Religion und in der Wirklichkeit" . Auffällig fand Daoud, der sich eine Nacht im Musée Picasso in Paris einschließen ließ, wie ähnlichdem desist: "Es gibt schon lange das Bild der Femme fatale, unter der man sich etwas vorstellen kann. Aber unter einem Homme fatal? Was mich an den Bildern aus dem Jahr 1932 überrascht hat, als Picasso Marie-Thérèse getroffen hat - diese Bilder wurden im Museum gezeigt -, das war, dass die Metapher desso explizit ist, vom Anfang bis zum Ende. Man sieht bei ihm die Frauen immer aus der Perspektive von jemandem, der hinter ihnen steht, über, neben oder unter ihnen, aber. ... Ich habe mich intensiv mit Religion beschäftigt und war überrascht von Picassos Darstellung der Frau, weil sie exakt der phantastischen Vorstellung gleicht, die man sich im Islam von der Frau im Paradies macht. Es sind Frauen, die, die man unterwirft. Diese Art, ausschließlich vom Körper zu träumen, ohne den Menschen dahinter zu sehen. Diese Monstrosität."Weiteres: In dernotiert Stefan Trinks ein neues Interesse an der Kunstgattung "Kirchenfenster": Da kann manarbeiten, und wird unsterblich. Besprochen werden die Ausstellung "Un_controlled territories" des Belgrader Künstlersim Kunstraum Innsbruck Standard ), die Gruppenausstellung die drei DAAD-Stipendiat*innenundin der Galerie Wedding , die ihre Räume derzeit mit dem Sozialamt teilt ( taz ) und die Ausstellung "" in Chemnitz taz ).