Noch kann über die Vergiftung des populären Bloggers und Oppositionspolitikersnur spekuliert werdenn (die neueste Meldung ist, dass die russischen Ärzte ihn nicht nach Berlin ausfliegen lassen wollen, mehr hier ). erinnert iman die vielen toten Oppositionellen, die Putin bereits auf dem Gewissen hat, darunter, die eine ähnliche Giftattacke im Flugzeug überlebte, bevor sie erschossen wurde. Auch Nawalny ist in den letzten Jahren immer wieder Repressalien ausgesetzt worden: "Das Regime... versuchte ihm eher tausend kleine Schnitte beizubringen als einen großen Schlag, der die von Putinhätte auslösen können. Warum also soll Nawalny ausgerechnet jetzt ermordet werden? Dafür gibt es zwei mögliche Antworten. Die eine ist, dass das Timingist (solche Erklärungen sollten in Russland nie vernachlässigt werden). Es ist möglich, dass ein übereifriger Kreml-Rächer ohne Befugnis zuschlug. Die andere mögliche Erklärung ist, dass der Kreml, der seine ehemalige Kolonien als Spiegel sieht, verschreckt ist von den." Ein kleines Porträt über Nawalny schreibt Andrew Roth imSo unwahrscheinlich wie wohlmeinende Experten es meinen, ist ein Eingriffin irgendeiner Form nicht, vermutet Richard Herzinger in seinem Blog. Dass die belarussische Bevölkerung nichtstrebt, wie die Experten geltend machen, ist dabei gar nicht so wichtig: "Putin weiß besser als viele der hiesigen Kommentatoren und Experten, dass ein auchregiertes und selbstbestimmtes Belarus eine tödliche Gefahr für seine eigene autokratische Herrschaft darstellen würde. Sollte sich bewahrheiten, dass der russische Oppositionspolitikervergiftet wurde und dies auf das Konto des Regimes geht, würde das unterstreichen,der Kreml angesichts der Entwicklungen in Belarus ist und wie skrupellos er seine Machtmittel nach wie vor einzusetzen bereit ist."Imdie Ereignisse in Belarus. Allzu viele Hoffnungen macht er sich nicht und wäre bereits froh, wenn das Land sich in eine weniger repressive Autokratie verwandelte. Und doch: "Nicht zum ersten Mal sind es Menschen, die eine langehaben, die uns an den Wert und die Anziehungskraft von Freiheit erinnern."Nebenbei zeigen die Ereignisse in Belarus, wie sehr autokratische Regimes doch das Feigenblattbenötigen, notiert Jan C. Behrends bei den: Sie " haben in den vergangenen Jahrzehnten große Anstrengungen unternommen, umund ihre Ergebnisse zu kontrollieren. Der schöne Schein dieser virtuellen Demokratie mit allen ihren Finessen ist verblichen. Weder in Belarus, noch in Hongkong oder Venezuela sind große Teile der Gesellschaft bereit, die Inszenierungen zu akzeptieren, mit denen die Herrschenden ihrer Macht die Illusionverleihen wollen."