Dorte Mandrups Entwurf für das geplante Exilmuseum am Anhalter Bahnhof. Bild: Dorte Mandrup Arkitekter A/S, Kopenhagen





Die dänische Architektinerhält den Zuschlag für das geplante berichtet Nikolaus Bernau in der. Eröffnet werden soll 2025, direkt hinter der Ruine des Anhalter Bahnhofs. "Dorte Mandrups Entwurf ist - wie viele ihrer Arbeiten - vor allem städtebaulich gedacht. Es soll den als ausufernd empfundenenund ihm eine Ordnung geben. Diesem Ziel und jenem, denzu inszenieren, ist alles andere untergeordnet. Darum gibt es dieder gebogenen Fassade hinter dem Portal, die reizvolle Passage zwischen diesem und dem eigentlichen Bau."ist die große Geste freilich ein Problem, so Bernau, weil sie sich eher für Mammutausstellungen eignet. Außerdem hat die Kreuzberger Politik dem Museum einenim Inneren aufgezwungen. "Vielleicht ist es doch keine so kluge Idee der Initiatoren und des Bezirksamts, zwei so extrem unterschiedliche Zwecke wie erinnerndes Ausstellen und aktiven Sport in ein Haus zu zwingen", denkt sich Bernau, der auch kritisiert, dass nur die drei Siegerentwürfe ausgestellt werden. Wie soll man da debattieren?In dersind Marc Reichwein und Marcus Woeller hingegen begeistert : "Dorte Mandrups Entwurf ist in bestem Sinne. Und ein Zeichen, dass in Berlins Mitte Architektur endlich wieder einmal mitauftreten darf." Jetzt fehlen nur noch diefür die Baukosten. Im stellt Peter von Becker den Entwurf vor.Das Museum, das Geschichten der Menschen präsentieren soll, die vor den Nazis fliehen mussten, war vonundangestoßen und dann von Bernd Schultz und Christoph Stölzl mit Hilfe einer Bürgerinitiative vorangetrieben worden. Im Interview mit dererklärt, warum sie ein Exilmuseum hierzulande für notwendig hält: "Wenn man bedenkt, wie viele Dissidenten und Flüchtlinge es vor 1989 ausgab. Denken wir nur an Ungarn 1956. Oder an die Millionen, die die DDR vor den Mauerbau verlassen haben.Und ausgerechnet dort will man nicht mehr wissen, was Flucht und Verfolgung bedeutet und. Dass junge Männer innicht für Assad in den Krieg ziehen und sterben wollen, einen Herrscher, der sie zuvor schon im Geheimdienstkeller gefoltert hat, ist doch völlig klar! Dass Osteuropäer so tun, als gehe sie das alles nichts an, leuchtet mir nicht ein. Jahrelang sind Familien aus allen osteuropäischen Ländern in den Westen gegangen, aus Polen, aus der DDR. Heute haben sie Angst, ihnen wird."