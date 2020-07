Heilsame Eskapaden: Judd Apatows "The King of Staten Island"

"Toter Vater, Kindheitstrauma, 9/11" sind die Zutaten, aus denenseinen neuen Film "The King of Staten Island" bäckt, erklärt David Steinitz in der- und wenn es einen Filmemacher gibt, der daraus eine wunderbare Dramödie baut, dann eben Apatow, der die amerikanische Komödie der letzten zwanzig Jahre maßgeblich geprägt hat und nun den "" vorlegt: Die "Eskapaden seines Protagonisten, den neuen Lover seiner Mutter loszuwerden und sie und seinzu verteidigen, sind von einer heiteren Traurigkeit, wie sie nur kurz vor dem endgültigen Zusammenbruch entstehen kann." Apatow betrachtet hier einmal nicht die Mittelschicht, sondern die schreibt dagegen Andrey Arnold in der: Sein "Glaube an den amerikanischen Traum und seine Skepsis gegenüber gesellschaftskritischen Ansätzen äußern sich früh im Film. Doch während seinadäquat erschien, wirkt es hier eher."Im-Gespräch spricht Produzentüber dieder Kulturpolitik für die Filmbranche. Dass das Publikum in absehbarer Zeit die Kinosäle flutet, glaubt er nicht. "Wir gehen für die nächsten zwei, drei Jahre von einem Rückgang auf 40 bis 60 Prozent der Kasseneinnahmen gegenüber der Vor-Corona-Zeit aus. Die Scheu ist verständlicherweise vor allem beim älteren Publikum da. Die Teenager sind etwas sorgloser, man sieht das am. Deshalb starten wir jetzt vor allem."Weitere Artikel: In der gratuliert Lory Roebuckzum fünfzigsten Geburtstag, den der Regisseur morgen feiert. Besprochen werdenheute Abend im Ersten gezeigter Dokumentarfilm "Die Aufseherin - Der Fall Johanna Langefeld" ( taz ),Dokumentarfilm "What You Gonna Do When the World's on Fire?" ( taz , mehr dazu bereits hier ) undDokumentarfilm ": The Bad and the Beautiful" ( Standard ).