versucht in mehreren Äußerungen seit Jahresbeginn, das Bild vomund die Rolle der Sowjetunion darin auf den Kopf zu stellen - dies auch in einem Text, den der Kreml auch auf Deutsch jüngst online stellte . Vor allem derwird bei Putin kleingeredet - die Schuld schiebt er stattdessenzu, analysiert der Osteuropahistorikerin der: "Polen wird in dieser Sicht zum Sprengmeister seines eigenen Untergangs, der Hitler-Stalin-Pakt zum Akt der Notwehr in einer Situation, in der sich die Sowjetunion auf sich allein gestellt und von einem Zweifrontenkrieg bedroht gesehen habe. Kein Wort davon, dass Stalin mit der Entlassung des jüdischstämmigen Außenministers Litvinov im Mai 1939 einennach Berlin gab, auch kein Wort davon, dass Ribbentrop und Molotow im August 1939 keineswegs nur über Polen, sondern auch über dieund über das rumänische Bessarabien, die heutige Republik Moldau, befanden. Es ging beim Pakt zwischen den beiden Diktatoren nicht um Sicherheitsinteressen, sondern umzu Lasten kleinerer Nachbarn." Beimgab es vor einigen Tagen auch ein längeres Gespräch mit Puttkamer zum Thema.In erster Linie dient Putins Geschichtsklitterung aber dem eigenen meint Ulrich M. Schmid in der: "In einem Gastbeitrag für diehatte Putin 2009 den Hitler-Stalin-Pakt noch explizit als 'unmoralisch' verurteilt. Mittlerweile ist der selbsternannte russische Chefhistoriker allerdings von der Defensive in die Offensive gewechselt. Der Mythos vomüber Nazideutschland bildet denseiner Herrschaft. Die Geschichte wird zur entscheidenden Machtressource, wenn die Grundmechanismen der repräsentativen Demokratie nicht mehr funktionieren. Deshalb werden auch in der jüngsten Verfassungsreform die 'Verteidigung des Vaterlandes' und die 'historische Wahrheit' als grundlegende Werte des Staates definiert. Letztlich versucht der Kreml auf diese Weise, den brüchigen Generationenvertrag in Russland zu kitten: Die Heldentat der Väter wird zur."Der Migrations- und Medienhistorikerist im Gespräch mit Carl Melchers von derdurchaus dafür, dassin Frage und zur Not auch mal gestürzt werden. "Welches Denkmal hätten's denn gern?", fragt Melchers. Und Poutrus antwortet: "Ich hätte gerne, dass dieauf der Kuppel deswieder abgenommen werden - Kreuz, Reichsapfel und solche Sachen. Diese Dinge sind nicht aus dem frühen Mittelalter. Friedrich Wilhelm IV. installierte sie bewusst als Symbol gegen die. Die Art und Weise, wie man diese Symbolik heute für bedeutungslos erklärt, das ist tatsächliche Geschichtsvergessenheit."