Für die wirft Hanno Hauenstein einen Blick aufneues Video, das der Videokünstler fürproduziert hat und mit seiner rohen, politisch aufgeladenen Ästhetik auf Youtube gerade durch die Decke geht. Jafas Arbeiten "kontern die Schönfärberei und das sprichwörtliche 'Whitewashing' der amerikanischen Kulturindustrie mit einer auf das schwarze Erleben verdichteten Sichtweise." Auch diese Arbeit "ist ein, das Szenen traumatischer Gewalt mit Bildern rhythmischer Ekstase verschmilzt. ... Jafa interessieren: Die sprichwörtlich kosmische Dimension der schwarzen Erfahrung, ihre Inkommensurabilität durch das weiße Auge sowie ihre immer wieder versuchte Aneignung durch den Mainstream."will mit seinem neuen, gemeinsam mit The Ancestors aufgenommenen Album an die orale Tradition der Geschichtsbildung deranschließen, erklärt der Londoner Jazzmusiker in der. Sein neues Album "We Are Sent Here By History", schreibt dazu wiederum Peter Kemper, stellt einen "aus einer nicht allzu weit entfernten Zukunft" dar. Denn die Platte "warnt nicht länger vor einem zukünftigen Zusammenbruch, sondern versteht sich als Tatsachenbericht all der, die für den Niedergang verantwortlich waren. ... Die Musik lebt aus der Freiheit eines wirbelnden Chaos von Trommeln, Saxophonen und Stimmen. Sie feiert. Trotz der Atmosphäre dunkler Unergründlichkeit triumphiert letztlich die Inspiration über die Depression." Wir hören rein: