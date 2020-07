Statt nurund damit Orte möglicher Auseinandersetzung aus dem Blickfeld zu nehmen, sollten wir Denkmäler errichten, meint Doris Akrap in der. Zum Beispiel für den Beitrag, den diein Westdeutschland leisteten. Nur eines ist ihr bisher aufgefallen: "Es handelt sich um einen in Beton gegossenenin Miniaturform, der über und über mitaus Matratzen, Koffern, Hühnerställen und Waschmaschinen beladen ist und auf einem kleinen Sockel in Bremen steht. Es erinnert an die Sommerreisen der Gastarbeiter*innen in ihre Herkunftsländer. Zwar fuhren viele von ihnen damals gar nicht Ford Transit, sondern, aber geschenkt. Das damalige Lebensgefühl dieser Menschen - im Transit zu leben - ist mit dem Namen des Kleintransporters einfach perfekt getroffen." Das Denkmal steht in Bremen, hier ein Bild imDer Historikerhat in einem großen-Gespräch neulich (unser Resümee ) nahezu alle heutigenin geradezu triumphalem Ton proklamiert - Israel sei ein kolonialistisches Projekt und ein Apartheidregime. Vehement widerspricht heute der Judaist: "So wie Tötung nicht gleich Mord ist, ist 'Siedlung' nicht gleich Kolonialismus. Von einem Historiker sollte man mehr Differenzierungsvermögen verlangen. Die Motive für den Zionismus sind eben ganz andere als die der britischenoder der Russia Company und Ähnlichen. Zur Geschichte gehört immer eine Vorgeschichte, anders kann man sie nicht verstehen und missdeutet sie. Und das muss man allen vorwerfen, die nun wieder einmal in einer 'Gelehrtendebatte' unddie Juden, hier als Staat Israel, als Urgrund allen Übels betrachten."