Kaum erträglich findet Richard Kämmerlings in derden digitalen, der ihm einen "" mit Neu-Jurorin der Rolle des "Holzhammer"-Reich-Ranickis bietet: "Die Debatte … wird nicht etwa konzentriert und versachlicht, sondern schaukelt sich bei kleinsten Differenzen gleich ins Persönliche undhoch wie man es sonst von Internetkommentaren kennt." Einzig die achtzigjährige Autorin, die einen autobiografischen Text über ihre DDR-Kindheit und ihre kürzlich verstorbene Mutter las, einte die Diskutanten: "Was auch immer noch geboten werden wird, auf dem Papier oder in der Arena der Juroren-Hahnenkämpfe, dass Helga Schubert unter den Preisträgern ist, scheint gewiss."Im setzt auch Michael Wurmitzer auf Helga Schubert, denn "auch die weiteren Autoren machten es nicht allen recht.arrangierte in ihrer Verlustanzeige eines geliebten Menschen viele schöne Sätze oft nah am. Käme gut auf Social Media.Spurensuche in der deutschen Pampa fiel eher durch. BeiAbschluss über einen ob der Welt frustrierten Katzenfreund 'fühlte' nicht nur Nora Gomringer mit. Verstehen zweitrangig, hieß es." "Wirkliche Geschichten waren in den ersten anderthalb Tagen des Bachmann-Wettbewerbs nicht zu hören. Ehereiner Literatur, die so melancholisch dahinredet, wie sich die von ihr beschriebene Gesellschaft womöglich anfühlt", meint auch Paul Jandl in der, der ebenfalls auf Helga Schubert setzt. Im kann Gerrit Bartels die Begeisterung für Schubert nicht ganz teilen.In dersind Marie Schmidt und Stephan Felix indes ganz zufrieden damit, wie derdie Coronakrise gemeistert hat: Mit Aufzeichnungen von den Lesungen und Online-Diskussionen. "So fatal es gewesen wäre, ausgerechnet in diesem Jahr keinen Bachmann-Wettbewerb zu haben, war es doch sicher auch keine übertriebene Vorsicht der Verantwortlichen, nicht einfach schnell eine improvisierte Streaming-Version aufzureißen, die den Bachmannpreis vielleichthätte. Stattdessen hat man eine Form gefunden, die wie einaussieht und nonchalant Professionalität mit Improvisation verbindet. Und mit albernen kleinen Ideen, wie den Justitiar des Wettbewerbs, der sonst nur die Lesereihenfolge auslosen und am Ende die Abstimmung für die Preisträger bezeugen darf,vorlesen zu lassen. Da zeigt sich der digitale Spezial-Bewerb seiner Gegenwart und derabsolut gewachsen."Eher schmallippig würdigen die Literaturkritiker den am Freitag im Alter von 55 Jahren an einer Krebserkrankung in Los Angeles verstorbenen spanischen Autor , dessen Roman "Der Schatten des Windes" zu den meistverkauften spanischen Büchern gehört. "Zafóns Erfolgsrezept war eine Mischung aus Fantasy, Magischem Realismus und Bildungsroman, mit Anleihen an Jorge Luis Borges, Gabriel García Màrquez und Charles Dickens", erinnert Maria Delius in der. Zafon "hat es geschafft,und zugleich die Kritik zu überzeugen", schreibt Cornelia Geißler immerhin in der. Und in der schreibt Michi Strausfeld eine Hymne auf Zafons Barcelona-Tetralogie: Sie biete "viel mehr als beste Unterhaltung: Sie thematisiert die politischen Verwerfungen und das, die Zafóns Kindheit geprägt haben."Weiteres:Roman "Morenga" von 1978 war einer der ersten deutschen Romane, der das Themabehandelte, erst in jüngerer Zeit folgten mitundweitere Autoren, die sich an das Thema heranwagten, schreibt Sieglinde Geisel in einem Feature für den: "Das Problem bei dieser Art von Literatur sei, dass man nicht aus der eigenen Erfahrung schreiben könne, sagt Lukas Bärfuss. Über den Kolonialismus und seine Folgen zu schreiben, kann für einen weißen Autor durchaus unangenehm sein." Derhat außerdem eine "Lange Nacht" über den Pop-Literaten online gestellt. In einem großen Essay denktüber Erziehung und Bildung in Zeiten von Corona nach. In derschreibt Gisela Trahms eine Hommage zum 75. Geburtstag des polnischen Dichters. Für die porträtiert Katharina Granzin Pulp Master Verleger Frank Nowatzki.Besprochen werden u.a."Leben im Exil" ( FR ),Roman "Harte Jahre" ( taz ),"Das Ende der Evolution" ( taz ),Roman "Die Villa" () und "Die Klimaschutzlobby" vonund).