Der-Kolumnistin offenbart die Corona-Krise ein paar Wahrheiten über den. Sie wirft der Trump-Regierung vor, auf ähnliche Weise gezögert, beschönigt,zu haben wie die chinesische Regierung in den Tagen, als das Virus im Umkreis eines Fisch- und Wildtiermarktes in Wuhan bekannt wurde. Das alles, weil Trump nichts von Krise hören wollte: "Auch ohne die Bedrohungen und die gewalt des chinesischen Systems haben wir die gleichen Ergebnisse: Wissenschaftler, die ihren Johb nicht erledigen dürfen; Beamte im Gesundheitswesen, die nicht für offensiv für Tests eintreten; verzögerte Vorbereitungen - und das alles, weil zu viele Menschen fürchteten, es könnte den politischen Aussichten des führenden Politikers schaden. Ich schreibe das nicht, um den chinesischen Kommunismus schönzureden. Beileibe nicht. Ich schreibe das, damit die Amerikaner verstehen, dass unsere Regierung dasselbe Verhalten an den Tag legt wie der chinesische Kommunismus. Es bedeutet, dass unser politisches System inist, als wir bisher annahmen."-Autor Thomas Schmid setzt seine Corona-Aperçus ( Resümee der Folge 1) fort: "Auf Facebook hat die Zahl der Einträge drastisch abgenommen, deren Autoren an eine Hysterie oder eine Verschwörung oder ein ganz besondersdes '' glauben. Es wird verhaltener, persönlicher, man rät einander dies und das.. Selbst der Journalist, der sich fürder Republik hält, hat seine Behauptung von vergangener Woche, die Welt verfalle in einen Corona-Wahn, stillschweigend kassiert und macht nun in seinem Morgenappell auchund Neuentdeckung des gesellschaftlichen 'Zusammenhalts'."Und tatsächlich, der von Schmid gemeinte Gabor Steingart schreibt in seinem: "Was an den Börsen zu historischen Wertverlusten führt, könnte in unserem Inneren geradezu spiegelbildlichbefördern. Lassen Sie uns die Einsamkeit durchbrechen und einen Club der Pioniere bilden.". Sven Hansen zitiert in deraus einer Studie der demografischen Forschungsgruppe " der britischen Universität Southampton: "Hätte China seine drastischen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirusund damit kurz nach ersten Warnungen von Medizinern begonnen, hättenverhindert werden können. Wäre dies zwei Wochen früher passiert, wären noch 86 Prozent ausgeblieben, bei einer Woche früher immerhin noch 66 Prozent." freut sich Kilian Jörg in der. Vor einem Jahr rief Greta Thunberg "!" Und jetzt: "In schier unmöglich gedachter Geschwindigkeit werden Reiseverbote erlassen, Grenzen, Universitäten, Schulen geschlossen, das öffentliche Leben beschnitten und die internationalen Produktionsketten unterbrochen. Flüge werden gestrichen, Fabriken heruntergefahren: Derist in den letzten Wochen stark zurückgegangen - und das aufgrund einer Panik, die eigentlich nicht auf dem ökologischen Problem fußt. Abseits von virologischen Kalkülen und gesundheitspolitischen Rationalitäten sollte auch die Frage gestellt werden, inwieweit sich hier nicht auch gerade einin unseren ökologisch katastrophalen Lebensweisen äußert."Genau solche Fantasien von einer, die sich am Kampf gegen die Corona-Krise orientiert, sind "", ruft Ralf Fücks in der. "Die Analogie zwischen Corona-Krise und Klimawandel ist auch. Eine Virenpandemie ist. Dagegen ist der Klimawandel eine hochkomplexe Angelegenheit. Er speist sich aus vielen Quellen: Energieproduktion und Verkehr, Landwirtschaft und Industrie, Wohnen und Städtebau. Zu glauben, er ließe sich durch einige grobe ordnungsrechtliche Eingriffe aufhalten, ist bestenfalls naiv. Dazu kommt ein völlig unterschiedlicher Zeithorizont: Die Einschränkungen zur Bekämpfung der Virus-Pandemie sind. ... Angewandt auf den Klimawandel müssten sie auf Dauer gestellt werden: nicht für Monate, sondern für immer. Wer das als mehrheitsfähige Vision verkaufen will, ist."Auch René Schlott vom Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung sind die in diesen Tagen ergriffenenunheimlich. In derschreibt er: "Das Procedere der letzten Tage liest sich wie das beängstigende Drehbuch einer. Nun, wo die Maßnahmen einmal in der Welt sind, das Exempel statuiert ist, wer will dann ausschließen, dass dieselbeneinmal im Namen einer anderen vermeintlichen Notsituation wieder aktiviert werden."In Notzeiten wirdplötzlich wieder groß geschrieben. Wirklich? Einzelhandelskauffraumacht zur Zeit leider oft andere Erfahrungen, erzählt sie im: "Wenn ich einen Wunsch frei hätte: Leute, bitte! Es ist genug Ware da, wenn jeder für seinen normalen Bedarf einkauft. Sonst wird es ein Teufelskreis. ... Wenn ich den Kunden erkläre, dass sie bestimmte Waren nur in handelsüblichen Mengen kaufen dürfen, fangen sie an, mich zu beschimpfen. Es sei lächerlich oder unmöglich oder schlimmeres ... Das sind Erwachsene. Ich muss denen doch nicht beibringen, wie man teilt!"Für einen hat die Sache aber auch ihr Gute, wie meldet . "Coronavirus:aus."