Gerhard Richter: Cage, 2006. © Gerhard Richter / Met Breuer

Die große-Restrospektive im New Yorker Met Breuer Museum kann sich gerade niemand ansehen, aber das Museum hat alle ausgestellten Bilder online gestellt . Und-Kritiker Philipp Meier führt vor Augen , was die Bedeutung Richters ausmacht. Meier beschwört Richters stetigen Impuls der, die, die. Hätte man denn nach Auschwitz einfach weiter malen können? "Um solche Negation geht es insbesondere auch in den abstrakten Arbeiten ab den achtziger und neunziger Jahren, die wesentlich zur Diskontinuität von Richters Werk beigetragen haben. Richter malt nun farbintensiv. Aber nur, um das Entstandene sogleich wieder durchzustreichen. Die aufgetragene Farbe wird mit einer Rakel weggeschabt, vermischt und abgezogen. Schichten von Farbe reißen auf, was dem Bild eine eigentümliche Tiefenstruktur verleiht. Diese Strukturiertheit legt den Entstehungsvorgang des Bildes offen. Derwird sichtbar. Wie die, die sich in ihrem eigenen Sprachraum permanent auszulöschen droht und darin das Unsagbare aufscheinen lässt, sollen Richters abstrakte Bilder vor unseren Augen erscheinen als." In derbetrachtet Benjamin Paul die Unschärfe in Richters Bilder geradezu als "ikonoklastischen Akt, der darin besteht, mit einem harten Pinsel in horizontalen Bahnen über die nasse Farbe der gesamten Oberfläche zu streifen".Weiteres:hat eine Liste von Museen zusammengestellt , dank derer man seinen Kunsthunger online stillen kann. Annegret Erhard bedauert in der, dassnicht mehr unter den ermäßigten Mehrwertsteuersatz fallen: Ein Gießer gilt jetzt nur noch als, nicht mehr als kreativ Schaffender: "Dass der Künstler in seinem Entwurf (Zeichnung, Gips und so weiter) immer die Vollendung des Originals durch den Gießer mitdenken muss, denn er hat in der Regel keine Gießerei, bleibt jetzt unberücksichtigt." Besprochen wird die-Schau in der Londoner Tate Modern (im Schweinsgalopp durch die Meisterwerke ritt der Observer FR ).