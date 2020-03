Schwerpunkt Corona-Krise

Was wird in der fragt Anja Krüger in der: "Es ist atemraubend, wie die Grenzen in Europa im Zuge der Corona-Krise hochgezogen werden, sich ein Staat nach dem anderen abschottet. Die Pandemie zeigt,ist. Ist diese Abschottung wirklich so alternativlos, wie es scheint? Viren scheren sich nicht um Grenzen, das ist eine Binsenweisheit. Die Reaktion, Grenzen zu schließen, folgt in vielen Ländern dem Wunsch, sich durch Isolieren zu schützen. Das funktioniert gebietsweise, aber eben nicht in."Auch Ulrich Ladurner ist unglücklich über die geschlossenen Grenzen. Was ist denn nun mit Europa, fragt er auf. "In diesen Tagen sehen wir mit wachsendem Entsetzten, dassist. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bittet schon fast verzweifelt um das eigentlich Selbstverständliche: Dass medizinischewird, dass man sich koordinieren und die Grenzen offenhalten müsse, um produzieren zu können, was in dieser Krise notwendig sei. Was heute in Italien gebraucht werde, das könne morgen in Deutschland benötigt werden, und übermorgen in Frankreich, Spanien oder Österreich. Das ist richtig. Nur, stehen da jetzt Schlagbäume im Weg."Im Interview mit dererklärt der Mailänder Virologe, warumso heftig von der Corona-Krise betroffen sein könnte: "Es sieht so aus, als sei der Erreger hierals in anderen europäischen Ländern. Und möglicherweise gab es Veranstaltungen, bei denen sich Sars-CoV-2 ausbreiten konnte. Vielleicht über sogenannte, also Individuen, die besonders viele Kontakte pflegen. Aber bevor wir diese Frage beantworten, müssen wir etwas gegen die hohen Fallzahlen tun." Den(und allen anderen) rät er, "sehr strenge und entschlossene Maßnahmen zu treffen. Die Bemühungen, dieeines Ausbruchs erbracht werden, liefern später die besten Ergebnisse."In zitieren Chloé Hecketsweiler et Cédric Pietralungat aus einer Studie, die der französischen Regierung vorliegt und die die Zahl der Opfer des Coronavirus in Frankreich auf 300.000 bis 500.000 hochrechnet,ergriffen werden. Allerdings geht "dieses Szenario von der höchsten angenommen Übertragbarkeit und Sterberate aus und rechnet die bereits ergriffenennicht ein. In diesem Szenario wären zwischen 30.000 und 100.000 Intensivbetten erforderlich, um Patienten auf dem Höhepunkt der Epidemie unterzubringen. Diese Modellrechnung wurde von dem Epidemiologen vom Imperial College in London durchgeführt. Sein Team wurde von mehreren europäischen Regierungen gebeten,für das Fortschreiten der Epidemie zu erstellen." Der Elysées-Palast nennt die Zahlen nach Nachfrage vonweit übertrieben.Ingibt es dann auch schon ein, das sich in Frankreich offenbar leichter Bahn bricht als hierzulande. Dies sei zwar nicht das Ende der Welt, schreibt der ehemalige Grünen-Poliiker, aber "einer" Welt. Die Globaliserung habe uns für globale Risiken anfällig gemacht. "Es musste nach der Finanzkrise erst dieses Coronavirus kommen, um uns die Frageund der Abhängigkeit von den andern Menschen und dem 'Nicht-Menschlichen', das heißt der Welt der Lebewesen zu stellen. Wie inFilm 'Contagion' ist dieses Virus, das das Virus zuerst in sich trug. Je mehr wir die Wildnis attackieren, je mehr wir ihre Lebenswelt zerstören, desto näher wird sie uns kommen und seine Viren übertragen, die für Menschen ansteckend sind."Im unterhält sich Katharina Rustler mit der "Kulturvirologin", die sich mit dem Themain Kunst und Medien beschäftigt und einen durchaus sorgenvollen Blick auf die jetzt getroffenen drakonischen Entscheidungen wirft: "Es ist. Wie weit kann man gehen, wenn es um diegeht? Was macht das mit den zwischenmenschlichen Beziehungen? Wenn ich das Gefühl habe, der Andere sei eine permanente Gefahr für mich, kann ich ihm nicht mehr mit dem Vertrauen begegnen, das für eine offene Gesellschaft aber notwendig ist. Aktuell erleben wir einen Kulturschock des Soziallebens, der fatale Folgen für unser zukünftiges Zusammenleben haben wird."Der Schriftsteller schickt dereinen Brief aus dem stillen. Er findet Trost bei: "'Daist und uns keiner jemals raten wird, wir sollten auf das Leben verzichten, um furchtlos sein zu können, muss man wünschen, ohne Furcht zu leben. Da aber anderseits ein furchtloses Leben ohne Verstand nicht erstrebenswert ist, muss nach einem verständigen Leben ohne Furcht getrachtet werden.' Oder vielleicht, so denke ich, müssten wir die Furcht akzeptieren und trotzdem. Wir versuchen es."Korrespondent Jochen Buchsteiner schildert erbitterte Diskussionen in der immer nochum moralische Reinheit: "Die Labour Party ist zur Stimme der sogenannten '' geworden, aberwird nur formal zu den Diskriminierungen gezählt, gegenüber denen man wach ('woke') sein soll. Im Weltbild der 'Woke'-Anhänger werden Juden nicht als eine Minderheit betrachtet, der derselbe Schutzstatus zusteht wie etwa Muslimen. Israel gilt unter vielen linken Labour-Mitgliedern als Unterdrückungsstaat und obendrein als Repräsentant des globalen Kapitalismus. Zur schutzwürdigsten Gruppe wurden dieausgerufen, was aber aus Sicht vieler Feministinnen auf Kosten ihrer eigenen Interessen geht." von den vier Kandidaten für den Vorsitz der Partei, so Buchsteiner, haben drei eine Erklärung unterzeichnet, die Transgender-Frauen eindeutig zum weiblichen Geschlecht zählt.