Die Boulevardzeitungen (und nicht das böse Internet) spielten eine zentrale Rolle beim Brexit. Zeit online lässt die letzten drei Jahre seit dem Referendum in einer Parade von Titelblättern vorbeiparadieren.

", ruft sarkastischimzum gestern Nacht vollzogenen Brexit: "Wir müssen unsere Zelte packen, womöglich zum Klang der Kirchenglocken, und hoffen, dass wir in einemwieder dahin kommen, wo wir bis gestern mit all unseren Handelsabkommen, Sicherheitsverträgen, und Vereinbarungen zu Gesundheit, wissenschaftlicher Zusammenarbeit und tausend anderen nützlichen Dingen waren." Und er konstatiert: "Der Ausgang aus Europa wurde vonoffen gehalten, damithindurchgehen konnte."Amüsant, wie heute derseine Leser von jenseits des nunmehr so tiefen Grabens begrüßt: "wir lassen es nicht zu, dass dersteht...", begrüßt die Zeitung ihre Leser aus Kontinentaleuropa am Ende der-Artikel, "und wir hoffen, dass Sie ebenso denken. Britannien mag die EU verlassen, aber derfühlt sich Europa weiter verpflichtet und wird Ideen und Interessen, die wir teilen, doppelt ernstnehmen. Unser unabhängiger, auf Fakten basierender Journalismus wird Britannien über Europa und Europa über Britannien informieren." Und erbittet eine Unterstützung "ab 1".





Auch dietragen eine Mitschuld, weil ihre Vorsitzendeden Vorschlag Boris Johnsons für Neuwahlen zustimmte, schreibt Julia Smirnova beiin einer bitteren Manöverkritik: "Ohne Unterstützung der Opposition konnte er keine Neuwahlen ausrufen und steckte damit in der gleichen Sackgasse wie zuvor Theresa May. Viele Anhänger des zweiten Referendums hofften, dass sie ihr Ziel erreichten, wenn das Chaos nur lange genug andauerte und Johnson geschwächt würde. Swinson hoffte hingegen darauf, dass ihre Partei als klar pro-europäische Kraft bei Neuwahlenim Parlament gewinnen würde: bei den Europawahlen im Mai waren die Liberaldemokraten noch zweitstärkste Kraft geworden. Doch im Dezember scheiterten sie, das den beiden großen Parteien Vorteile verschafft. Jo Swinson verlor in ihren Wahlkreis und trat zurück."-Brexiteer Dominic Johnson hat eine Erklärung , warum gerade in Deutschland die Stimmung gegen den Brexit so stark sei: "Deutschland hat. (...) Vielleicht ist das ein Grund, dass in Deutschland wie kaum irgendwo sonst der Brexit auftrifft, auf allgemeine Ablehnung und Geringschätzung. Deutschland hat nie selbst akzeptiert, dass andere Länder sich dem einmal oktroyierten deutschen Willen entziehen können; es wurde immer von außen dazu gezwungen, in verlorenen Kriegen. Postkoloniale Selbstreflexion ist kein Teil der deutschen Geschichte und gehört in Deutschland nicht zur eigenen Lebenserfahrung."Derwird jetzt auf den Granit der Realität beißen, und die Remainer tun gut daran, die nun kommende Realität an diesem Traum zu messen und die Brexiteers zur Verantwortung zu ziehen, meint Ian Dunt in seinem Blog: "Das muss getan werden. Es ist eine Pflicht, kein Ziel. Der Schaden, der uns zugefügt werden soll, muss als Folge der Entscheidung für Brexit und der Art und Weise, wie er durchgeführt wird, identifiziert werden, sonst lassen wir zu, dass die Regierung und die rechte Pressedafür verantwortlich machen. Und das werden sie tun."Der Aufstieg derist offenbar doch nicht so unaufhaltsam wie sie und manche ihrer auf sie fixierten Gegner gern behaupten, konstatiert Christian Jakob in der. In einigen Ländern Europas wie etwaodersind sie sogar in der Krise: "Der Befund ist uneinheitlich. Man könne bei den europäischen Rechtspopulisten heute 'weder von einem endlosen Aufwärtstrend noch von einem generellen Abschwung sprechen', sagt der Mainzer Parteienforscher. Zwar seien die Gründe für das Entstehen eines rechtsradikal-populistischen Potenzials überall ähnlich, etwa die Bildungsexpansion, der Niedergang der Industriearbeiterschaft, Migration oder die Globalisierung, sagt Arzheimer. 'Das hat die Parteien der Mitte geschwächt.' (...) Doch welche Stellung die Populisten künftig einnehmen werden, darauf hätten 'länder- und parteienspezifische Faktoren starken Einfluss'."Die 16-jährige französische Schülerin Mila haterhalten, weil sie in einem Instagram-Video gesagt hat, dass sie den berichtet Anne-Catherine Simon in der Wiener. Selbst der Vorsitzende der offiziellen Vertretung französischer Muslime (Conseil français du Culte Musulman),, drohte, "wer Hass sät, wird Sturm ernten." Simon zitiert, die mit dem Anwalt der Schülerin gesprochen hat: "Viele Drohungen, so der Anwalt, seien von Schülerngekommen. Mila selbst dazu: 'Ich kann keinen Fuß mehr in mein Gymnasium setzen und ich kann nicht einmal das, weil ganz Frankreich hinter mir her ist.' Die Schulbehörden erklärten, das Mädchen sei in Sicherheit, es werde physisch und psychologisch betreut. Mila hat inzwischen, unter anderem gegenüber der Zeitung, ihre Äußerung verteidigt: 'Anders als sie (ihre Angreifer, Anm. d. Red.) habe ich niemanden beleidigt oder bedroht oder zur Gewalt gegen jemanden aufgerufen', sagte sie." Das Video kann man hier sehen, hier der Bericht vonmit dem Wortlaut des Videos. In der berichtet Michaela Wiegel über die Geschichte. Die Twitter-Kampagne für Mila organisiert sich unter dem Hashtag