Neue Erfolge der linksnationalistischen Parteikönnten die Wiederwahl des irischen Premierministers Leo Varadkar gefährden, berichtet Naomi O'Leary bei. Die in der Republik Irland und Nordirland operierende Partei könnte: "Das Brexit-Referendum im Vereinigten Königreich hat den Kompromiss über den konstitutionellen Status des Nordens, der seit dem Friedensschluss von 1998 gehalten hatte, destabilisiert und eine neue Diskussion über Vereinigung ins Zentrum gerückt. Die Unterstützung für ein Ende der Teilung ist in Umfragen stark angestiegen und es wird weithin erwartetet, dasszu diesem Thema nur eine Frage der Zeit sei."In der sieht der ehemalige Diplomatnach dem Brexit wenig Chancen für einenbis zum Ende des Jahres. Aber ist der überhaupt gewollt? Adam stellt noch einmal klar, dass der Brexitinitiiert wurde: "Die Wortführer des 'Leave' kommen aus der City of London.war zwanzig Jahre lang, bevor er seine Berufung zur Politik entdeckte.verdient sein Geld als Anlageberater und. Das Vermögen von, Mitinitiator der Leave-Bewegung und Geldgeber von Farage, wird aufgeschätzt.selbst war acht Jahre lang Bürgermeister von London und ist bestens in der City vernetzt. Größen aus der City unterstützen ihn mit Spenden., der derzeitige Finanzminister, war achtzehn Jahre lang. Finanzdienstleister profitieren vom Brexit. Ihr Hauptgeschäft liegt ohnehin jenseits von Europa. Sie entziehen sich mit dem Brexit dem wachsenden Zugriff einer EU-Finanzaufsicht."Außerdem: Der Drehbuchautor und Dozent Adam Ganz schreibt in derein Psychogramm übermeint in der, dass esmit seiner jüngsten Verfassungsänderung vor allem um stilistische Fragen geht - und natürlich auch umseiner selbst: "Er ist ja bereits volle zwanzig Jahre an der Macht. Er glänzt nicht gerade mit, die Wirtschaft stagniert, die jungen Menschen in den großen Städten haben sich schon rein stilistisch von Putin entfernt: ein anderer sprachlicher Diskurs, andere Werte. Putin beherrscht ja nicht einmal das Internet, er stützt sich auf die Berichte der Geheimdienste. Der überreife Putin - das ist schon der späte Putin, der sich aus Altersgründen dem Niedergang zuneigt, ungeachtet dessen, dass ersein wird."