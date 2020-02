Szene aus Stefanie Sargnagels "Am Wiesnrand" im Volkstheater München. Foto: Arno Declair





Am Volkstheater München hatteStück "Am Wiesnrand" Premiere. Die Autorin verarbeitet darin mit Hilfe vonihre Erfahrungen beim-Kritikerin Margarete Affenzeller hat sich in Christina Tscharyiski Inszenierung prächtig amüsiert, besonders gut hat ihr dasvon Sarah Sassen gefallen: "Auf einem die Bühne füllenden weichen Hügel, der sich bald als imposanter und im Stil von Sargnagels Zeichnungenentpuppt (mit in Sprungweite befindlichem Brusthügel, Bühne: Sarah Sassen), tänzeln, krabbeln und springen die Flöhe in ihren Wamskostümen (Svenja Gassen) munter vor einerherum. Den deftigen Soundtrack dazu liefert die Wiener Band Euroteur ... Die Flöhe, Sargnagels Protokollanten, künden von 'lavendelfarbenen Dirndlkleidern', 'Hirschstickereien im Genitalbereich', '' und anderen volkstümlichen Bräuchen. Zwischendurch der Satz: 'Die Nieren laufen auf Hochtouren.'"Dass die Besoffenen am Ende eingesammelt "und dann in eine Grube gekippt undbestreut werden" hat weder Affenzeller gestört nochSabine Leucht, die sich ebenfalls glänzend unterhalten hat: "Das literarische Resumée von Sargnagels mehrtägigem Wiesn-Selbstversuch ist ein, ins Surreale schwappendes und dennoch maximal menschenfreundliches, das alles ohnehin schon Groteske aufspießt und übersteigert. Der Text watet lustvoll durch diverse Körpersäfte und rassistisch-sexistische Abgründe, sein Erzähler-Ich ist 'auf dem' auf 'Traumprinz'-Suche, erst nüchtern 'die lasch getrunkenen Körper' bestaunend, dann mitten drin."Weitere Artikel: In der stellt Thomas Mauch das mit Texten von Heiner Müller zusammengeschnittene Musiktheaterprojekt "Wir sind das Volk - ein Musical" vonvor, das nächste Woche im Hebbel Theater in Berlin zur Aufführung kommt. Arno Widmann unterhält sich für diemit der Schauspielerin, die sich nach mehr als 40 Jahren vom Gorki-Theater verabschiedet, über, an dem inzwischen - wie überall - die neuen Medien kratzen: "Früher war das Theater der Ort, an dem sich. Heute stehen Theater eherder vielfältigen Möglichkeiten von Öffentlichkeit."Besprochen werdenInszenierung von"Frühlingsstürme" an der Komischen Oper Berlin ( nmz ), das Musical "Les Misérables" nach dem Roman vonam Zürcher Theater 11 ( NZZ ),"Rigoletto" in München ( nmz ),"Hamlet"-Inszenierung im Thalia-Theater ( taz ),' Inszenierung von Ron Hutchinsons Filmbetriebs-Komödie "Mondlicht und Magnolien" am Schlosstheater Celle ( nachtkritik ),"Räuber" am Jungen DT in Berlin ( taz ),Inszenierung von Büchners "Woyzeck" in Stuttgart () und"Timon in Athens" am Theatre for a New Audience im Polonsky Shakespeare Center in Brooklyn (schlüpft hier nicht in eine Hosenrolle, sondern spielt Timon als Frau - "At times, Hunter seems to beto be a hardline hater", meint in der NYRB Geoffrey O'Brien, der die Aufführung dennoch genossen zu haben scheint).