In Zürich wurdeneue, der Cellistingewidmete Komposition "Concerto en Sol" uraufgeführt. Vollumfänglich zufrieden war -Kritiker Thomas Schacher trotz "viel Schönem, Kantablen und Lichtvollem" allerdings nicht: "Eine Charakterzeichnung der Cellistin sollte sich vielleicht nicht nur auf ihr Sonnenscheingesicht und ihr sympathisches Wesen beschränken, sondern auch." Zwar gibt es auch "einige schräge Klänge" zu hören, doch "bei der Kadenz in der Mitte herrscht melodische Milde in Reinkultur, und im Schlussabschnitt finden sich Gabetta und das Orchester."Berlin soll in dernun nach langen Gesprächen tatsächlich ein mit Bundesmitteln unterstützteserhalten, meldet Gregor Dotzauer im, für den die lokale Jazzszene damit "einen Sieg davongetragen" hat. Auf diekommt er nur am Rande zu sprechen. Mehr dazu erfährt man in dervon Susanne Messmer: "'Dass es nun etwas mit Jazz und Till Brönner werden soll, lag vorher schon nahe, man will janicht in den Wind schießen', so Christophe Knoch, ehemals Sprecher der Freien Szene. 'Das ganze Beteiligungsverfahren wirkt nun', so auch Claudia van Hasselt von der INM", für die die Entscheidung ein "" darstellt. Auch Messmer selbst meint, dass hier "die Chance verschenkt sein könnte, mitten in der Stadt einen aussagekräftigen und bezahlbaren Ort für Kreative dieser Stadt zu schaffen."Weiteres: Playlist-basiertes Streaming hat den künstlerischen Musikpreisen wie dem, der am 27. Januar verliehen wird, in Sachen Orientierung für den Hörer im Grunde genommen den Rang abgelaufen, meint Ueli Bernays in der: Eigentlich "müsste man einen Award für die beste Playlist vergeben." Dass die Grammys derzeit von einemüberschattet werden, erfährt man von Bernays allerdings nicht:, die vor knapp einer Woche vom Dienst freigestellte Chefin der Recording Academy, die die Grammys organisiert, behauptet nun, sie sei geschasst worden, weil sie sich wegenund Unregelmäßigkeiten bei Nominierungen beschwert habe, melden die Agenturen. Marco Frei freut sich in derüber Auszeichnung mit dem. In derresümiert Clemens Haustein das in Berlin , von dem es bei ein paar Mitschnitte zu hören gibt.Besprochen werden eine Ausstellungim Martin von Wagner Museum in Würzburg () und das neue Album von, auf dem manche Stücke tatsächlich aus den Glanzzeiten der Band stammen könnten, "ohne dabei altersverbockt zu klingen", meint Christian Schachinger imund meint dabei vor allem auch diese Auskopplung: