Der langjährige Russland-Korrespondent macht inauf ein Jubiläum aufmerksam, das fast unbemerkt verstreicht: Vor zwanzig Jahre übergabeinem unbekannten Geheimdienst-Apparatschik die Macht: "Staatliche Feiern vonAufstieg zur Präsidentschaft fallen sehr diskret aus. Staatsmedien haben die zwanzig Jahre, seit Jelzins Schlüsselübergabe kaum erwähnt., politischer Analytiker beim Carnegie Moscow Center, nimmt an, dass Putin die Erinnerungen an die Art und Weise, wie er Präsident wurde,sind. 'Am 31. Dezember 1999 war Putin ein bloßes Produkt von Jelzins Willen. Das möchte er gern vergessen.' Gaaze meint auch, dass der Kreml die Russen ungern daran erinnert, wie lange Putin schon an der Macht ist, vor allem, falls er vorhat, seine Herrschaft über 2024 auszdehnen, wenn seine letzte Amtszeit abläuft."Die Konservativen haben dennicht gewonnen, die meint Will Hutton im. "Und sie hat ihn verloren, weil sie eine tödliche, spaltende Schwäche hat. Das Fehlen jeglicher Übereinkunft darüber, was es bedeuten könnte und sollte, einezu sein, hat einerschaffen, das alles verzehrt, wobei sich die linke Linke als Hüterin der 'sozialistischen' Flamme definiert und alle anderen als verräterische 'Neoliberale'. Der Begriff '' ist zu einem Sammelbegriff geworden, um Verachtung für jede politische Position oder politische Figur auszudrücken, von der die Linke meint, dass sie vom wahren 'Sozialismus' abweicht, der wiederum auf derunter den Staat und nicht auf seiner Reform beruhen muss. Dies gleicht der Rechten, die den Begriff 'marxistisch' benutzt, um jede Abweichung von den Prinzipien des ultra-freien Marktes zu beschreiben. Ist es marxistisch, wenn der Staatoder das nationale Netz besitzt? Ist es 'neoliberal' zu glauben, dass einige Zieleerreicht werden können? Es ist eine Verschwörung von beiden Seiten gegen Beweise, Gedanken und Praxis. Aber auf der linken Seite schufen die entfachten Leidenschaften einen."In dernoch einmal an dieam 8. Mai 1985 zum 40. Jahrestag des Kriegsendes. So wie damals könnte man diese Rede heute nicht mehr halten, meint er: "Wir können des Kriegsendes nicht mehr 'unter uns' gedenken, denn', das Richard von Weizsäcker im Sinn hatte," - laut Frei meinte er damit vor allem die Generationen, die das Dritte Reich mehrheitlich unterstützt hatten - "ist. Aber wir müssen es auch nicht, solange wir wissen, dass es nicht darum gehen darf, Verantwortlichkeiten zu verwischen. Worum es gehen sollte, wäre eine: ein neues Narrativ, das uns Europäern zu zeigen vermag, wie eng Traumata und Neuanfang 1945 in allen aus dem Krieg entlassenen Gesellschaften und Gruppen beieinanderlagen."