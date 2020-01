Seit zwanzig Jahren istan der Macht. Der Historiker beschreibt in einem Essay für die, wie er zunächst auf eine autoritäre Modernisierung Russlands setzte und dann umschwenkte: "Seit 2014/15 handelte es sich nicht mehr nur um eine Mobilisierung in den Schulen, Hochschulen oder Massenmedien: mit der, dem Einmarsch in die Ukraine und der anschließenden Intervention in Syrien begann in Russland eine Phase der Mobilisierung für einen. Wer in diesen Jahren russisches Fernsehen geschaut hat, der erkannte den Wechsel der Wegzeichen. An die Stelle ziviler Werte trat nun ein Programm der medialen. Hass und Hetze, Feindschaft und Demütigung wurden zum Sound dieser Jahre. Die Wiederbelebung des Stalin-Kults ist nur ein Detail aus dem Cocktail der Grausamkeiten, den die russischen Medien tagtäglich präsentieren."Die(Unsere Resümees ) werden immer "explosiver" und könnten nun auch diespalten, schreibt Daniel Böhm im Feuilleton der. Während Tausende mit Muslimen und Drusen protestieren, halten andere zu Präsidentund unterstützen das Bündnis mit der, so Böhm und erklärt die Zerrissenheit der Christen im Libanon: "Es ist das alte Schicksal aller Minderheiten in der Levante. Die Christen kennen das, jahrzehntelang lavierten sie zwischen dem Westen, Israel und Syrien hin und her, jetzt ist es halt der Iran, später wird es vielleicht einmal Russland sein, welches sich zum Beschützer der orientalischen Glaubensbrüder aufspielt. Jede der Christenparteien hat irgendwann einmal. Dazu passt auch, dass alle ähnliche Ziele verfolgen. Sie sind immer irgendwie christlich-konservativ, vertreten traditionelle Werte und wollen vor allem einen starken Staat und ein schlagkräftiges Militär. Daher auch die Bewunderung für denmit seinen Marschkolonnen,und pünktlichen Zügen. Kein Wunder, schließlich gibt es all diese Dinge nicht im dysfunktionalen Libanon."In derwill Marco Stahlhut keinegelten lassen: "Gerade wenn man zugesteht, dass Singapurist, stellt der beispiellose Erfolg des Landes die herkömmliche These in Frage, dass möglichst viel Demokratie auf lange Sicht immer ein Vorteil sei, unabhängig vom Niveau der Rechtsstaatlichkeit. Das gilt insbesondere im Vergleich mit den Nachbarn Malaysia, Indonesien, Thailand, Kambodscha, Vietnam, die Philippinen, Laos oder Burma - sie alle haben seit 1945 eine blutige Geschichte hinter sich, voller Korruption, mit Militärputschen, Bürgerkriegen, Diktaturen jeder Art, politischen Morden, Massakern und Genoziden. Singapur ist demgegenüber eine, des Fortschritts und des Wohlstands."