Die jüngsten Anschläge auf Angehörigerin New York wurden nicht von weißen Rechtsextremisten begangen, sondern von Schwarzen. Im jüngsten Fall - eine Macheten-Attacke auf ein Hanukka-Fest mit fünf Verletzten - handelte es sich laut offenbar um einen psychisch gestörten Einzeltäter. Der Anschlag auf einen koscheren Supermarkt vor einigen Wochen wurde von einer Gruppe von "Black Hebrew Israelites" begangen (unser Resümee von Yascha Mounks Artikel zu diesem Fall)."Wer dienicht sehen will, ist nicht ernstzunehmen", schreibt Benjamin Wittes imzu den jüngsten Attacken. "Menschen, ob jüdisch oder nicht, die ihre Stimme zum Antisemitismus erheben, aber dabei versäumen, über denzu sprechen, sollte man mit Misstrauen begegnen. Leute, die mehr daran interessiert, das Problem des Antisemitismus als Waffe zu benutzen, als das Problem selbst anzugehen, werden den Blick allzu leicht abwenden, wenn die falschen Leute von den falschen Mördern aus den falschen Gründen umgebracht werden." Die Historikerin schreibt imebenfalls über den neuen Antisemitismus.Auch der umstrittene-Kolumnist Bret Stephens spielt in einem etwas rätselhaften Artikel über "jüdisches Genie" auf das Supermarkts-Attentat an. Der Artikel hat in den sozialen Medien einenausgelöst ( mehr im), weil Stephens in einer ersten Version auf eine Studie anspielte, die aschkenasischen Juden eine genetisch bedingteunterstellte und die als rassistisch gilt - was diezu einer langwierigen Distanzierung und einer neuen Version von Stephens' Artikel veranlasste. Stephens Fazit lautet: "Im besten Fall sollte der Westen das Prinzip des ethnischen und religiösen Pluralismus nicht als widerwillige Anpassung an Fremde, sondern als Bestätigung seiner eigenen vielfältigen Identität anerkennen. In diesem Sinne ist das Besondere an den Juden, dass sie. Sie sind repräsentativ."Im warnt der Pianist, der nach Morddrohungen unter Polizeischutz spielt, vor einer Normalisierung des Antisemitismus, in diesem Fall von rechts: "Steter Tropfen höhlt den Stein! Das Gift rechtsradikaler, völkischer Hetze verbreitet sich langsam und schleichend. Wenn Übergriffe und Attacken zumwerden, dann steigt die Gefahr, dass wir uns an Skandal und Unmenschlichkeit gewöhnen, statt alarmiert und sensibilisiert zu werden: Wir akzeptieren damit eine neue Normalität samt Opferhierarchien und Täterhierarchien."Tanja Tricarico rät in der, schlicht und einfach auf die Vorteile einerund einer persönlichen digitalen Gesundheitskarte zu verzichten: "Rechtzeitig zum Jahreskongress des Chaos Computer Clubs entlarven Netzaktivist:innen die, über die Gesundheitsdaten übertragen werden. Der Eingriff in die Privatsphäre, in die Entscheidungsgewalt des Einzelnen, ist enorm, das Einfallstor für Abzocke, Erpressung, Manipulation groß. Also Schluss mit dem gesetzlich verordneten Datenwahn -einer vernetzten Behandlung. Für ausreichenden Schutz der Datenströme zu sorgen ist unmöglich, ein frommer Wunsch von Politiker:innen."Ebenso sieht es der von Svenja Bergt inbefragte Psychotherapeut: "Gesundheit lässt sichlösen und schon gar nicht durch zentral gespeicherte Daten... Die Milliarden, die die Entwicklung der elektronischen Gesundheitskarte und der ganzen IT-Infrastruktur dahinter schon gekostet haben, die hätten wir gut inbrauchen können. Zum Beispiel in der Pflege oder in der ländlichen Versorgung mit Ärzten."Wie derumgeht, kann man gerade von derlernen: "Das Ausmaß der Datenschutzprobleme bei der Berliner Polizei ist weitaus größer als bisher bekannt", berichtet Alexander Fröhlich im. Kurz vor Weihnachten hat Berlins Datenschutzbeauftragte Maja Smoltczyk einean die Polizei geschickt - es ist das schärfste Mittel, dass ihr gegenüber anderen Behörden zur Verfügung steht. Die Polizei hortet demnach seit Jahrenund überprüft nicht einmal richtig, ob die 17.000 Beamten bei Abfragen Recht und Gesetz einhalten."Aproposund die Folgen: In derist Florian Coulmas eher skeptisch , was die Olympischen Spiele 2020 inangeht. Hat das Land keine anderen Probleme? "Aus der Not eine Tugend machen, heißt die Devise. Die Gouverneurin von Tokio, Yuriko Koike, verspricht sich von den Spielen, dass sie diemachen werden, und Premierminister Shinzo Abe hofft, dass sie ein Schaufenster fürzur Bewältigung der demografischen Überalterung werden. Als Motivation für Olympische Spiele ist das zumindest originell; auch, weil Japan den anderen Ländern der Region auch hier voraus ist. Auf dem Höhenflug der Alterung werden sie, als die sich Japan schon damals sah, unweigerlich folgen."diskutiert über den Schriftsteller, nachdem, die er "verführt" hatte, als sie 14 war, ein Buch über ihre Geschichte geschrieben hat. Matzneff hatte sich in den Siebzigern auch im Fernsehen offensiv zu seinerbekannt. Und das Klima der Medien war ihm sehr wohlgesonnen. Auch diewar seinerzeit und bis in die Achtziger voll von Texten, die Sex mit Jugendlichen oder Kindern priesen. Laurent Joffrin schreibt dazu in: "Man sah darin auch die Effekte einer nicht immer gut verarbeiteten Theorie, die aus demvon Sartre, Foucault, Bourdieu oder Derrida kam. Kurz gesagt, war man in diesen intellektuellen Kreisen der Auffassung, dass sich jedes Gesetz, jede Norm, sozusagen jede Gewohnheit, auf die Ausübung einer unterdrückenden,bezog, die in Umfang und Einfluss die des Staates oder einer sozialen Klasse überschritt, um Körper und Seelen zugunsten der vielgestaltigen Herrschaft, die die kapitalistische Gesellschaft strukturierte, zu kontrollieren, zu lenken, zu zwingen."