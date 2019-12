Knut Henkel befasst sich in dermit den Songs, die von dender letzten Monate zu ihren Hymnen erklärt wurden. Insbesondere auf "Plata Ta Tá" trifft dies zu: "Mon Laferte und Guaynaa haben in diesem Stück den Spagat zwischen verschiedenen Musikkulturen brillant hinbekommen, indem sie den Reggaeton mit einer gehörigen Portion Cumbia-Tradition gemischt haben. Und in den Lyrics betonen sie. Die junge Generation mache eine Revolution, heißt es. Dank Handys habe sie. Dass sie damit nicht ganz falschliegen, zeigt schon der Umstand, dass die Demonstranten mit dem Handy nun auch allenthalben Beweise für die massiven staatlichen Repressionen sammeln." Wir hören rein:Andrian Kreye widmet sich in derden drei neuen Alben, die der Jazz-Avantgardistzuletzt in kurzen Abständen veröffentlicht hat. Eines davon trägt den programmatischen Titel "I Surrender Dear" und stellt eine Absage an die Heilsversprechen einerdar, der die Interventionsfähigkeit abhanden gekommen ist, erklärt Kreye, für den das nicht nur nach Rückzug klingt: "Sicher, Brötzmann hat schon Recht, wenn er mit seinem Solo-Album einer Avantgarde die Absage erteilt, die ihre gesellschaftliche Relevanz und ihre künstlerische Wucht verloren hat. Was er ja weniger der Avantgarde als der Gesellschaft vorwirft,. Gerade deswegen steckt in 'I Surrender Dear' eben nicht nur Resignation, sondern im Kontext der drei Alben, der die Grundbedingung freier Improvisation bleibt." Hier ein Live-Auftritt von Leigh und Brötzmann:Weiteres: Jens Uthoff denkt in derdarüber nach, wiedas Musikhören und das Geldverdienen mit Musik in den letzten zehn Jahren verändert hat - und begeht dabei leider den oft anzutreffenden Kardinalfehler, in Sachen Rentabilität die Zahl gestreamter Titel mit der identischen Zahl an Downloads gegenzurechnen. Regine Müller hat sich für diedie Aktivitäten in Bonn zum angesehen . Die-Kritikerinnen und -Kritiker präsentieren ihre. Besprochen werden das Jahresabschlusskonzert dermit Tagesspiegel ), eine neue Aufnahmensammlung des Dirigenten Presse ) und neue Wiederveröffentlichungen, darunter eine Retrospektive des Labels SZ ).