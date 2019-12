Kollektif k2d

Initial der schwarzen Frauenbewegung in den USA: Betye Saars "The Liberation of Jemima", 1972.

Enthusiastisch wie stets berichtet Jonathan Fischer in dervon Afrikas bedeutendster Fotografie-Biennale, den Rencontres de Bamako" , die in diesem Jahr unter dem Motto desstehen. Tolle Arbeiten zu Migration hat Fischer gesehen, viele Frauen haben mitgewirkt und auch etliche Kollektive von beiden Seiten des Atlantiks - das Kollektif 2d aus Haiti, Kamoinge aus den USA oder Invisible Borders aus Lagos: , "Wie aber erreicht man die? Während man bei den offiziellen Anlässen nur immer wieder derselben In-Crowd an Fotografen, Kuratoren und Journalisten begegnet, öffnet die Ausstellung der Gruppeein Fenster zum malischen Alltag. Hier in einer Lehmstraße im Viertel Medina haben die lokalen Nachwuchs-Fotografen ihren aufgehängt. Ein Soundsystem bringt die Kinder aus der Nachbarschaft mit lokalen Hits zum Tanzen, zwei Marionettenspieler sorgen für zusätzlichen Auflauf. Straßenhändler, Schulkinder und Hausfrauen bleiben an den Mauern stehen, zeigen mit Fingern auf Szenen, die ihnen bekannt vorkommen oder Geschichten auslösen."





Im kommenden Jahr wird die amerikanische Künstlerinmit dem Wolfgang-Hahn-Preis geehrt, für diehat sich Hanno Hauenstein ihre aktuelle Ausstellung im New Yorker Moma angesehen. Saars Arbeit "The Liberation of Aunt Jemima" war Angela Davis zufolge eine Initialzündung der scharzen Frauenbewegung, weiß Hauenstein: "Der Einfluss von populärerauf Saars Kunst ist unübersehbar. Ihre Werke reagieren auf ein Klima der Unsicherheit, aus dem sich auch die neuespeist. Das allein aber kann das derzeit neu erstarkte Interesse an ihrer Kunst nicht erklären. Bereits seit über einem halben Jahrhundert ist Saar, die Design studierte und lange als Druckgrafikerin arbeitete, als Assemblage-Künstlerin aktiv. Sie bereicherte das Medium um eine schillernde Bandbreite an Inhalten, diegenauso einbezieht wie ihre persönliche Familiengeschichte, politischen Aktivismus und ihre Erfahrungen mit Rassismus in den USA."Kann Kunst heute überhaupt noch Misslingen?, fragt der Kunsthistorikerin der. Oder besser gesagt: Lassen der Betrieb und das Idiom der Kunstwelt das überhaupt noch zu? "Die Ansprüche, die damit an die Kunst herangetragen werden, scheinen paradoxerweise zugleich enorm hoch und völlig unbestimmt zu sein. Wenn '' besetzt werden sollen, um damit '' und so "das Andere zu denken", dann ist unklar, wie Kunst dieser zirkulären Anforderung entsprechen soll. Aber es ist eben gleichzeitig auch unklar, wie denn ein Kunstwerk aussehen müsste, dem dies nicht gelingt. Eröffnet Kunst nicht immer irgendwelche Freiheitsräume? Und solange man nicht weiß, was 'das Andere' ist - ein Teil des Subjekts in der Lacan'schen Psychoanalyse? Ein postkoloniales Diskurselement? -, kann man es auch jederzeit gefahrlos denken. Schon von Seiten der Institution wird es der Kunst eher."Weiteres: In der freut sich Ingeborg Ruthe über die zahlreichen Ausstellungen mit Kunst aus der DDR - wie gerade noch im Düsseldorfer Kunstpalast zu sehen- und der damit verbundenen, wenn auch verspäteten Anerkennung: "Nicht schlecht wird auch gestaunt, wie vielfältig, stilistisch reich und divers, wie tiefsinnig, zeitkritisch und handwerklich meisterlich die Kunst der DDR Zeit ist."-Kritikerin Beate Scheder besucht in Turin die Casa Carol Rama. Claus-Jürgen Göpfert gratuliert der Fotografinin derzum Achtzigsten. Franz Kotteder schreibt in derzum Tod des Schweizer Kurators und Museumsdirektors, weitere Nachrufe stehen in FR und Tsp Besprochen werden eine Schau zur "Fotografik" im Museum für Gestaltung Zürich ( NZZ ), die Ausstellung "Die Zukunft der SPD" in der Schöneberger Zwinger Galerie ( taz ), eine Ausstellung der Künstlerinim Museum Abteiberg Mönchengladbach (), die Fotoausstellung "Body Performances" in der Berliner Newton Stiftung ( Tsp