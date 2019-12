Gerade ist mal wieder eine Delegation dergereist und hat sogar empfohlen, dort Urlaub zu machen, so sicher sei das Land - natürlich nur wenn man sich unter den Schutz des großenbegibt. Ronya Othmann und Cemile Sahin beschreiben in ihrer-Kolumne "Orient-Express" die Nähe der AfD zu Assad: "Die AfD schlägt sich mit dieser Delegation wiederholt auf die Seite eines Regimes, das im Bund mit Islamistenmit hervorgebracht hat. Nur: Solange Assad da ist, werden die Geflüchteten nicht zurückkehren können. Wenn die AfD sich auf dieund Diktators Assad schlägt, zeigt sie einmal mehr ihre Feindschaft gegen die Demokratie und den Westen."Bei den jüngsten Bezirkswahlen inerhielten die pro-demokratischen Kandidaten. Das beendet den Kampf um Hongkong nicht, aber es verschafft eine dringend benötigte Ruhepause, meint der Hongkonger Journalistin derund erfreut sich erstmal an den guten Nachrichten: "Die Wahlen haben das geschafft, woran Hongkongs Regierung so grandios gescheitert ist: Sie haben, wenn auch nicht das Vertrauen der Menschen, so doch ihrewiederhergestellt. Diese Hoffnung, so klein sie auch sein mag, kann einen Weg aus der Krise weisen, bevor sie vollends eskaliert. Sie hat zudem das offizielle Narrativ, laut dem die Protestierenden nur einesind, die von ausländischen Mächten gesteuert wird und die Unabhängigkeit will."bleibt ein beliebtes Experimentierfeld der chinesischen Dystopie. Diesetzt ihre verdienstvollen Recherchen zu dem Thema fort. Die Hunderttausenden Uiguren, die in Xinjiang in Lagern festgehalten werden, sind auch perfekte Versuchskaninchen, so die Autoren Sui-Lee Wee and Paul Mozur: Wissenschaftler arbeiten in der Stadt Tumxuk an einer. Sie "suchen nach einem Weg, um aus eine DNA-Probezu rekonstruieren. Die Technologie, die auch in den Vereinigten Staaten und anderswo entwickelt wird, befindet sich in einem frühen Entwicklungsstadium und kann grobe Bilder erzeugen, die gut genug sind, um nur eine Verbrecherjagd einzugrenzen oder Verdächtige zu auszuschließen… Langfristig, so sagen Experten, könnte es für die kommunistische Regierung sogar möglich sein, Bilder aus einer DNA-Probe in die von ihr entwickelten Massenüberwachungs- undeinzuspeisen, wodurch ihr Zugriff auf die Gesellschaft verstärkt wird, weil sie Dissidenten und Demonstranten und Kriminelle besser verfolgen kann." Westliche Institutionen, so die Autoren, unterstützen die chinesischen Forschungen - und nennen unter anderem das Max-Planck-Institut!