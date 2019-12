Jungfräulichkeit und 80er - wie schön, dass sie vorbei sind! Szene aus "Auerhaus"

Selbstbewusste Frauen: Woody Allens "A Rainy Day in New York"

Ein wenig schade findet es Richard Kämmerlings in der, dassVerfilmung vonÜberraschungsbesteller "Auerhaus" über eine subkulturell angehauchte Dorf-WG in den 80ern neben verzeihlichen Kürzungen gerade beim Themanicht so recht den Ton trifft. "Es ist ja eben nicht so, dass es sich bei dieser Krankheit um ein kaputtes Tretlager handelte, das sich einfach so reparieren ließe. ... Bov Bjerg gelingt es auf virtuose Weise, den Schmerz, die Schuld, die Trauer auszubalancieren mit einer, das die kurze, so katastrophal endende Zeit im Auerhaus erst rückblickend, in der Erinnerung freisetzen kann. Im Film scheint der ganze Sinn des Lebens allein darin zu liegen, seinezu verlieren. Als Botschaft bleibt: eine seltsame Zeit, diese Achtzigerjahre,!"hat mit der Regisseurin gesprochen bleibt mit "A Rainy Day in New York" (mehr dazu bereits hier ) seiner filmischen Motivlage ziemlich treu, meint Maria Wiesner in der. Doch biete er "eine interessante Variation des Dauerthemas 'angeknackste Seelen in schwierigen Konstellationen', bei der sich die Frauenfiguren." Pygmalion-artige Erzählungen gibt es in Allens zwar Werken zuhauf, doch in der Figur der Chan gibt es in diesem Film eine selbstbewusste Ausnahme, die gegenüber der männlichen Figur "unbeeindruckt bleibt von seinen klugen Sprüchen und ihm vor Augen führt, dass er es sich als Opfer seines Privilegs, mit zu viel Geld geboren zu sein, sehr bequem gemacht hat und anderen dafür die Schuld gibt, dass er ambitionslos durchs Leben wankt". AuchKamerarbeit findet Wiesner exzellent.wird 70. Ohne weiteres hätte der Mann in jungen Jahren den Weg gehen können, den Robert Redford und Richard Gere gegangen sind, schreibt Matt Sayles in der. Aber "der Ausnahmeschauspieler hat daszur Kunstform erhoben. ... In einer Welt aus Starkult und Figuren, die größer als das Leben sind, pflegt Bridges auf und jenseits der Leinwand eine Jedermann-Persönlichkeit. Durchschnittlich ist an diesem Schauspieler aber rein gar nichts." Dietmar Dath schwärmt in derin wonniger Erinnerung an Bridges' werkdefinierende Arbeit in "The Big Lebowski": "Gebt ihm einen verratzten Bademantel und einen Klecks Bartunkraut am Kinn, schon kann er sichwie in eine Hängematte", denn dann ist er "'der Dude', wie John Wayne früher 'der Duke'; ein weicher Konsonant ersetzt in der Geschichte maskulinen Rollenverhaltens also einen harten, der ganze Unterschied dahinter besteht darin, dass John Wayne einer war, hinter dem man in Deckung geht, wenn geschossen wird, während Bridges eher einer ist, an den man sich, wenn der Tag mal wieder viel zu lang gedauert hat." In der gratuliert Fritz Göttler.