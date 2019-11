Marlis Petersen und Jonas Kaufmann in Erich Korngolds "Die tote Stadt" an der Bayerischen Staastoper. Foto: Wilfried Hösl

Eine " sieht Manuel Brug inOper "Die tote Stadt" von 1920, ein Werk, das "Avantgarde und feinsten Kitsch" sehr mitreißend verbinde. Schön also, dass die Bayerische Staatsoper jetzt Wiedergutmachung leistet an dem in Vergessenheit geratenem Werk des jüdischen Emigranten, findet Brug, mit einer dezidiert nüchternen Inszenierung vonund Jonas Kaufmann in der Hauptrolle: "Zumal dieses süchtig machende Gebräu vom Tonmischmeisterso fein wie intelligent dosiert wird. Petrenko versagt dieser gern sirupsüßklebrigen 'Toten Stadt' die. Härtet mit gewohnter Präzision die überinstrumentierten Klanggewitter, raut auf, gibt sich ruppig. Das Blech regiert sehr häufig, nicht der Streicherkunsthonig. Struktur kommt so rein. Die durchaus visionäre Partitur bekommt. Anderseits fehlt es nicht anund zärtlicher Ekstase."Überragend findet auch Marco Frei die Leistung von Dirigent: "Statt in die Larmoyanz-Falle zu tappen, hat Petrenko die überbordende Partitur des erst 23 Jahre alten Wunderkindes Korngold radikal entschlackt. Mit dieser Reduktion legt er eine stille Intimität frei, die zwar vom Komponisten gewollt und vom Notentext gedeckt ist, aber viel zu selten so klar herausgearbeitet wird." Auch Stephan Mösch ist in derhin und weg von so viel "perhorreszierendem Innenglanz": "Eine späte, narkotisierend, narzisstisch, vollgesogen mit melancholischer Schönheit, strotzend von üppig aufgeschichteten Akkorden, an denenhängen." Nur in der hadert Reinhard Brembeck mit dem Frauenbild, das er ebenso wie die Musik sehr 19. Jahrhundert findet. Der Inszenierung will er das aber nicht vorwerfen: "Der ganze, tosend umjubelte Abend ist lebendige Musikgeschichte."Weiteres: In der erinnert Doris Meierhenrich daran, dass uns der Theaterwissenschaftlervor zwanzig Jahren dasbescherte.Besprochen werdenInszenierung von Eugene O'Neills Privatexorzismus "Eines langen Tages Reise in die Nacht" am Schauspiel Köln ( SZ ),Oper "Heart Chamber" an der Deutschen Oper in Berlin ( taz ) und Robert Ickes Inszenierung von"Iwanow" in Stuttgart ( FR ).