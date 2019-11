Nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle fordert der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung,, größere Anstrengungen im, meldetmit: "Konkret plädierte Klein für mehr Prävention in Schulen, entsprechende Fortbildungen für Lehrer und eine Strafrechtsverschärfung. Zudem sollten die Lehrmaterialien an Schulenund Verfolgte in der Zeit des Nationalsozialismus zeigen, sie müssten auch die großen kulturellen und politischen Leistungen von Juden in Deutschland würdigen."Alan Posener geht das in deroffenbar nicht weit genug, statt mehr "Holocaust-Erziehung" brauche es an Schulen "": "Als Volk in der Diaspora hält das Judentum für jede Minderheit Lehren bereit: Wie man erfolgreich Parallelgesellschaften organisiert, sich der Assimilation widersetzt und die Treue zu den Traditionen der Vorfahren mit Anpassung an die Moderne verbindet. Wie man alle Möglichkeiten einer offenen Gesellschaft nutzt, um durch Arbeit und Bildung, Geschäftstüchtigkeit und internationale Vernetzung. Und wie weder Anpassung noch Tüchtigkeit schützen vor den niederen Instinkten des, wenn es einmal vom Virus des religiösen oder völkischen Hasses infiziert wird." Aber auch das Überleben der israelischen Demokratie gehört für Posener dazu.Für diehat Ijoma Mangold bei in Deutschland lebenden Juden angerufen und sie nach ihren Erfahrungen mit Antisemitismus in Deutschland gefragt. Immerhin sollen laut einer jüngsten Studie 27 Prozent der Deutschen Antisemiten sein (Unser Resümee ). "Wir Juden fühlen uns in Deutschland", bestätigt denn auch der Historiker, während die Historikerinmeint: "23 Prozent haben eine schlechte Meinung von Christen, über 50 Prozent von Muslimen, und bei Roma und Sinti sind es sogar über 60 Prozent. Wenn man es in diese Perspektive setzt, dann sind andere Zahlen noch dramatischer."Mit Blick auf Dealer, Junkies undgeht der im Iran geborene und in Kreuzberg lebende Barbesitzer und Schriftstellerin derhart mit denin seinem Bezirk ins Gericht. Mit der alten Linken, die von Antiautorität undträumte und den Bezug zur Realität verloren hat und der jungen Linken, die nicht mal mehr Ideen hat: "In ihrem Narrativ mag sie sich als kompromisslos sehen. Tatsächlich ist sie. Sie misst politisches Handeln an seiner subkulturellen Verträglichkeit und muss sieund Intoleranzen prüfen. Überhaupt ist alles erst eine Lifestyle-Frage und ein Ringen um Authentizität der weißen Mittelstandskids, die die durch Spritzen undim Hausflur latschenden Migrantenkinder als Kulisse brauchen, um sich real zu fühlen. Die Getto für was Linkes halten, Armut cool finden und so tun, als würden wir in einem besseren System leben, wenn Sanitäter und Polizisten nur zu spät kämen."