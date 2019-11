Zeitenwenden: Wang Xiaoshuais "Bis dann, mein Sohn" (Bild: Dongchun Films)

"Bis dann, mein Sohn" schildert "über dreißig Jahre hinweg die Geschicke dreier Paare im kommunistischen China, vom Ende der Kulturrevolution bis in die heutige turbokapitalistische Zeit", schrieb Thekla Dannenberg zur Weltpremiere des Films bei der Berlinale 2019 - jetzt kommt der schon damals von der Kritik gefeierte Film über die Auswirkungen der chinesischenregulär in die Kinos. Drei Stunden dauert er und Cosima Lutz von der weiß spätestens nach einer Szene mit Hefeklößen und einem großen Unglück, warum sie sich diesen drei Stunden gerne überantwortet: "Erstes Bild von 'Bis dann, mein Sohn': Rückenfigur. Ein Junge im weißen Hemd sitzt auf einem Betonpfeiler, vor ihm die pastellbeige Weite. Unten am aufgestauten Fluss baden Kinder, winzig in der Ferne. Die Kamera benötigt nur, um eineeinzufassen. Als sie wieder am Ausgangspunkt angelangt ist, sitzt ein anderer Junge da, und erst später erfahren wir, dass ein furchtbares Unglück geschehen ist. Eine filmische Erzählung, deren Spannung länger als die üblichen anderthalb Stunden halten und dabei drei Jahrzehnte umfassen soll, braucht, und Wang Xiaoshuai findet, jasie.""Es ist ein Film über die Zeit, ihr Vergehen, im Privaten und wie nebenbei auch im Großen", schreibt Ekkehard Knörer in der taz, "ein Film über Schmerz, über, über die Generationen, nicht zuletzt auch ein Film über Eingriffe des Staats ins Leben der Bürger und deren Folgen. Er beginnt mit dem Tod." Es geht ". ... Das ist verwirrend, ganz zu Beginn, es wird verwirrend bleiben. Zumal Regisseur Wang Xiaoshuai auf die Einblendung von Jahreszahlen verzichtet und man so genötigt wird, die Abstände bei den Sprüngen vor und zurück an Ausstattung, Maske und narrativer Logik zu erschließen."-Kritikerin Christiane Peitz sah ein "", nämlich "einen verhaltenen, schmerzhaften und doch niemals schwermütigen Film", der "davon erzählt, wie Menschen schuldig aneinander werden und dabei. Weil das Regime ihnen keine Wahl lässt, weil sie sich allen Kompromissen zum Trotz. ... Wang Xiaoshuai, Protagonist der sechsten Generation von Chinas Filmemachern, erkundet."Fritz Göttler ( SZ ) und Bert Rebhandl () gratulieren dem Filmemacher zum 80. Geburtstag. Rüdiger Suchsland wünscht sich im Geburtstagsgruß aufendlich mal wieder einen neuen Thome-Film, doch "die Tatsache, dass das nicht möglich ist, weil seine Verdienste nicht berücksichtigt werden, sein Werk und seine Art zu arbeiten zu wenig Anerkennung finden, jedenfalls bei den, ist einer der großen Skandale in der schändlichen Gegenwart unseres Betriebs. Die, die sich ihm verweigern, werden dafür zu Recht in der Hölle schmoren. Das Kino-Publikum aber muss schon heute." Ein aktuelles Filmgespräch mit Thome gibt es gerade online beim, wo heute Nacht auch zwei Filme von ihm laufen.Weiteres: Im-Feature schreibt Katrin Doerksen über den Zusammenhang des Red Scares in Hollywood derund Misogynie.Besprochen werdenDebütfilm "End of the Century" und"Träume von Räumen" ( Perlentaucher ),fürgedrehtes Mafia-Epos "The Irishman", das ab heute für einige Tage vorab in einigen Kinos zu sehen sein wird ( Artechock critic.de , mehr dazu bereits hier ), der Rennfahrerfilm "Le Mans 66" mitund Welt ),' Dokumentarfilm "Bamboo Stories" ( taz ), die erste Episode der "Star Wars"-Serie "The Mandalorian", mit der Disney seinen neuen Streamingdienst promotet ( ZeitOnline ),Teeniekomödie "Booksmart" ( ZeitOnline ) undDokumentarfilm "African Mirror" ( NZZ ).