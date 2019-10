Soll man mit? Nein, schreiben im, Senior Fellow am Institut für Nationale Sicherheit Studien, und der Historiker: "Das ist eben die Zwickmühle der Demokratie: Um wehrhaft zu sein, muss sie Freiheiten einschränken, die sonst als Waffen von ihren Feinden missbraucht werden. Die Bereitschaft zum Dialog, zum Meinungsaustausch, verwenden Populisten als Waffe. Populisten, die 'das System' unterwandern wollen, benutzen die Dialogbereitschaft der Vertreter des 'Systems', um die Grundbegriffe der Demokratie neu zu besetzen - und somit ihr Weltbild zu verbreiten. Man täuscht die 'authentische Demokratie', das 'authentische Volk', die 'authentische Freiheitsliebe' vor und schafft somit eine neue Auslegung der Verfassung, des Grundgesetzes, des Anstandes. Der Dialog wird zum Köder, zur Einladung für die Umwertung der Grundwerte der Demokratie."Ebenfalls im erinnert Malte Lehming die Linke nachdrücklich an das: "Immer mehr Deutsche beklagen ein repressives Meinungsklima. In der jüngsten Shell-Studie meinten 68 Prozent der Zwölf- bis 27-Jährigen, dass man 'nichts Schlechtes über Ausländer sagen kann, ohne gleich als Rassist beschimpft zu werden'. Laut dem Autor der Studie hat eine Mehrheit der Jugend das Gefühl, dass zu sehr mit Denkverboten operiert wird. Eine Allensbach-Umfrage ermittelte, dass 41 Prozent der Deutschen der Ansicht sind, dass die 'wird. 35 Prozent sagen, freie Meinungsäußerungen seien nur noch im privaten Kreis möglich."Laut einer anderen repräsentativen Umfrage des Jüdischen Weltkongresses (WJC) hegen"27 Prozent aller Deutschen und 18 Prozent einer alskategorisierten Bevölkerungsgruppe", meldet Stefan Kornelius indes in der"Jetzt erst recht sollten Juden in Deutschland ihren Anspruch deutlich machen, im Land zu bleiben, aber als selbstbewusste Juden", schreibt der Soziologein der: "Das muss nicht unbedingt heißen, dass Juden sich bewaffnen sollten, um sich gegen ihre Angreifer zu wehren. Aber es soll auch nicht heißen, blind auf die staatlichen Institutionen und auf den guten Willen der Mehrheitsgesellschaft zu vertrauen."Und noch eine Umfrage über diese trüben Zeiten: Die Forschungsorganisation "" legt eine Studie zur Seelenlage der Deutschen vor, deren Ergebnisse beunruhigend klingen. Allerdings sind die Methoden der Organisation, über die sich Christian Bangel vonmit der "More in Common"-Chefin für Deutschland unterhält , umstritten - die Organisation ist in mehreren Ländern tätig und hat auch in den USA eine "ermüdete Mitte" diagnostiziert. Zu Deutschland sagt Krause: "Die Zutaten, die in Großbritannien, Frankreich und den USA, also den anderen More-in-Common-Ländern, zu einergeführt haben, die gibt es in Deutschland auch. Sie liegen auf dem Tisch, aber sagen wir: Sie sind noch nicht im Topf. Der, es gibt wenige gemeinsame Informationsquellen, und die Menschen werten diejenigen ab, die sie nicht als Teil der Mehrheitsgesellschaft sehen."Ganz besonders betrüblich liest sich vor allem ein Befund der Studie: 60 Prozent der Deutschen meinen angeblich, es solle "unter die deutsche Vergangenheit" bezogen werden - der Politologe kommentiert ihn in einem Twitter-Thread.In unserer differenzierten, vielfach durch Machtteilung abgesicherten Gesellschaft ist ein konzertiertes Handeln gegen eine globale Herausforderung denkaum möglich, schreibtin der: "Selbst bei Konsens über Grundziele, wie sie in Resolutionen vereinbart werden, reagieren dieder Gesellschaft nach ihren je eigenen Regeln und Erfolgskriterien. Politik ohne Machtchance ist ebenso unmöglich wie ökonomisches Handeln ohne Markterfolg. Die Funktionsstelle fürs Ganze gibt es nicht, und wo man sie einzurichten sich anschickt, werden dieunterlaufen."Vielleicht ist die Bewegung "", die vor allem auf Panik setzt, deshalb intellektuell so dürftig. So schildert sie jedenfalls die-Redakteurin Katharina Schipkowski nach Lektüre der Schrift "Common Sense for the 21st Century" des Mitbegründers: "Mit einem gesellschaftlichen Prozess, in dem kritisch denkende Menschen zusammen Pläne diskutieren und Strategien entwickeln, hat das nicht viel zu tun. Auch nicht mit der Annahme, dass mehrere Köpfe mit unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen schlauer sind als ein einzelner."