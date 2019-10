Actionfilmdiagnose der Gegenwart: Linda Hamilton in "Terminator: Dark Fate"

Sonderforschungsbereich im Kino: "Weitermachen Sanssouci" von Max Linz

Der neue, nunmehr sechste Film der Reihe - diesmal wieder mitund(Teil 3 bis 5 werden inhaltlich aus dem Kanon der Reihe gestrichen) - beschäftigt die Filmkritik sehr ( unser erstes Resümee ). "Das Spielfeld für die Krieger aus der Zukunft ist von der naiven und noch analogen Welt der 80er/90er zurgeworden", schreibt Karsten Munt imzum Menschmaschinen-Komplex des Franchise. Nur halb überzeugend findet Lukas Foerster imdiesen Versuch, an alte Zeiten anzuschließen, zu groß ist der qualitative Abstand zu James Camerons ersten beiden Teilen, die Filmgeschichte geschrieben haben - und auch die Actionszenen sind eher schlecht geraten. Interessant ist der Film aber im Kontext des neuen-Films ( unsere Kritik ), der gerade im Kino gewütet hat: "Zwei Erzählungen über eine, die sich in die texanische Wildnis und also gleichzeitig ins alleramerikanischste aller Amerikas zurückgezogen hat und die jetzt doch noch einmal aktiviert wird, um einer vonherrührenden Bedrohung Herr zu werden. Politisch sind die Filme allerdings Antipoden: Beide spannen ihrenicht zufällig zwischen Mexiko und den USA auf, Terminator tut dies von links, Rambo von rechts."Das Franchise wird "endgültig zu einer Retro-Party", meint Barbara Schweizerhof in derund denkt darüber nach, wo der ins Alter gekommene Terminator - früher ein popkulturelles Phänomen, in dem sich der Zeitgeist bündelte - heute steht: "Das vielleicht vernichtendste Urteil über 'Terminator 6: Dark Fate' besteht darin, dass das Franchise heute gar nicht mehr auftaucht, wenn über dendebattiert wird. In der aktuellen Kontroverse, in der Regisseure wie Martin Scorsese, Francis Ford Coppola und Ken Loach in unterschiedlichen Nuancen die Marvel-Comicverfilmungen kritisieren und im Gegenzug von deren Fans dementsprechend angegangen werden, spielt der 'Terminator' auf keiner Seite eine Rolle mehr. ... 'Terminator 6: Dark Fate' mag das beste aller möglichen Sequels sein.." Gegen diese These spricht allerdings die Fülle der Besprechungen, weitere davon finden sich in NZZ Tagesspiegel und SZ In seiner neuen Satire "Weitermachen Sanssouci" nimmt sich(der vor einigen Jahren auch mal als Filmkritiker für den tätig war ) den Universitätsbetrieb vor, der längst mehr damit beschäftigt ist, Drittmittel zu akquirieren als sich auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren. "Dennoch", schreibt Carolin Weidner in der, "zieht Linz eine recht scharfe Linie zwischen denen, die sich der neuen Wirklichkeit längst gefügt haben und Profit wie Geltungsstreben innerhalb eines vonbestimmten Systems befriedigen (...) Und denen, die noch an 'Wahrheit', pardon, 'Wahrheiten', wie sich Phoebe Phaidon im Gespräch mit Wendela Wendela (Maryam Zaree) sogleich verbessert, glauben. ... Sogar einen Chor gibt es, der allerdings sowohl inhaltsleeren Vorträgen beipflichten kann als auch die zwar berechtigte, aber zu einem gänzlich unpassenden Zeitpunkt vorgetragene Frage singt: '?'"Bert Rebhandl freut sich in derdarüber, dass mit diesem Film "die kleine Berliner Schule eines gewitzten neuen Agitprops (neben Max Linz wäre da auf jeden Fall noch Julian Radlmaier mit 'Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes' zu nennen) weiter Konturen annimmt., der Modellsituationen gern mit kritischem Witz besingen ließ, verwandelt sich über lokale Traditionen (der ehemalige Volksbühnendramaturg Carl Hegemann wird im Abspann als Inspiration genannt) in eine. Man könnte von einem Sonderforschungsbereich sprechen, der mit den Mitteln des Spiels tatsächlich."Seit Anfang des Jahres laufen diezur Rettung des, Christiane Peitz wirft für deneinen ersten Blick auf die bisherigen Ergebnisse: Nicht immer werden die Filme in ihrer Originalfassung gerettet, erklärt sie, etwa "wenn bei der Restaurierung der Handke-Adaption 'Die Angst des Tormanns beim Elfmeter'wird, da die Rechte etwa für einen Elvis-Song nur für die TV-Ausstrahlung abgedeckt waren und fürs Kino unerschwinglich sind.?" Dazu passend schreibt Fabian Tietke in derüber das Berliner Festival Weiteres: Lutz Herden erinnert iman die Premiere von"Coming Out" im Jahr 1989, einem der letzten DEFA-Filme. Besprochen werdenSchwarz-Weiß-Abenteuer "Bait" ( taz , unsere Kritik hier ), eine Neuauflage der "Addams Family" als Animationsfilm ( NZZ ),"Lieber Antoine als gar keinen Ärger" ( SZ ) und eine große Box mit sämtlichen Spielfilmen Intellectures ).