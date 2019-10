Dass die Leute, wo er ist, liegt auch an falschem Geschichtsunterricht, meint Tobias Ginsburg in der, der bei diesem Thema Bildungsarbeit macht und bei einer Veranstaltung Björn Höckes just am Tag des Halle-Anschlags lauter Leuten begegnete, die den Raissmusverdacht weit von sich wiesen: "In der Schule liest man 'Die Welle', schaut einen kitschig-schaurigen KZ-Film, lernt Jahreszahlen - und beschwert sich hinterher, dassund die lästige Ermordung der europäischen Juden viel zu viel durchgekaut wurde. Aber wie ein Rassist seinen Rassismus begründet, wie der Antisemit seinen Judenhass legitimiert, wo die Attraktivität solcher Vorstellungen liegt, damit beschäftigt man sich nicht."Sie schreibt der Religionssoziologeim, auch unter Bezug auf Umfragen. Viele äußerten sich annähernd so zufrieden mit der Demokratie wie die Westdeutschen. Allerdings verdanke sich der in den letzten dreißig Jahren errungeneoft nicht eigener Leistung, sondern Transfers aus dem Westen: "Die Ostdeutschen wissen, dass sie ihn nur zu einem Teil den eigenen Anstrengungen verdanken. Wenn man die ostdeutschen Regionen außerhalb der Großstädte besucht, sieht man auf den ersten Blick, dass sich viele von ihnen in den durchsanierten Städten und Gemeindenbewegen, die das, was sie an glänzenden Stahl-, Glas- und Betonkonstruktionen umgibt, nicht als ihr Eigenes erkennen - sofern sie denn überhaupt außer Haus gehen und nicht im Privaten bleiben."