haben die Behörden "die Juden alleingelassen", schreibt Andrew Mark Bennett in einem Artikel über das Attentat von Halle im- obwohl die Gemeinde zumindest für die Feiertagehatte. "In Halle blieb den Juden nichts anderes übrig als sich selbst zu retten. Dafür stützten sie sich auf das Sicherheitssystem der Synagoge, die von der Jewish Agency for Israel gespendet worden war, mit Unterstützung des Helmsley Charitable Trust.ermöglichten es den Juden im Inneren, schnell informierte Entscheidungen zu treffen, um an Ort und Stelle Schutz zu finden und die Türen zu verbarrikadieren. Der frustrierte Terrorist, der die Tür nicht öffnen konnte, hoffte laut, 'vielleicht kommen sie ja raus'. Dank des Sicherheitssystems war das nicht möglich."Zum gleichen Thema schreibt Ariane Lemme in der: "Teil des Problems ist, dass sichangesichts der Tatsache, dass es diesen Schutz überhaupt braucht." Drei-Reporter begeben sich auf Erkundung in jüdischen Gemeinden in Deutschland. Marian Offman von der jüdischen Gemeinde in München sagt: "Mein erster Gedanke, als ich von dem Attentat hörte, war, dass wir uns jetzthineinbewegen, was den Antisemitismus und die Bedrohung der jüdischen Bevölkerung angeht.Auch in dennimmt derimmer mehr zu, berichtet der Lehrer Rainer Werner in der. Da paart sich oft der muslimische Antisemitismus mit linken antiisraelischen Affekten. "Während arabische Schüler Israel als 'Kindermörderland' verunglimpfen, argumentieren deutsche Schüler differenzierter, weil sie wissen, dass Judenhass in Deutschland ein Tabu darstellt: 'Gegen die Juden in Deutschland habe ich nichts, aber…' Als der ehemalige deutsche Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) die Politik Israels im besetzten Westjordanland ein 'Apartheitsregime' nannte, pflichteten ihm Schüler bei: 'Endlich mal einer, der es wagt, die Wahrheit zu sagen.' Diese Haltung kennen wir eigentlich nur von der extremen Rechten. Anscheinend schlummern ähnliche Ressentiments auch in den Köpfen junger Menschen, die sich dem linksliberalen Spektrum zuordnen und sichhalten."Eher beunruhigend liest sich das, das Bundesfamilienmiministerinim serviert . "Niemand stellt die Krebsvorsorge infrage. Genauso selbstverständlich muss es für uns sein, unsere Demokratie vor Angriffen zu schützen und zu verteidigen. Halle muss dafür der letzte Weckruf gewesen sein. Und wir fangen nicht bei Null an, sondern wir haben dafür ein europaweit einzigartiges Instrument: Das!', mit dem die Bundesregierung seit 2015 Projekte zur Stärkung unserer Demokratie und zur Extremismusbekämpfung unterstützt, angefangen mit 40 Millionen Euro in 2015 mittlerweile mit über 100 Millionen Euro pro Jahr." Na, dann.Denpolitischer Auseinandersetzung dokumentiert in seiner Kolumne für die. Eine Studentin aus dem "RefRat" der HU (entspricht dem Asta) verklagt den Historikerwegen eines Facebook-Posts, in dem er sie als dumm bezeichnete. Die ganze Auseinandersetzung liest sich bei Aly so: "Die Studentin Bafta Sarbo, hatte im September einen auf die aktuelle Berichterstattung der-Zeitung bezogenen Tweet als 'sehr gut' bezeichnet, der frei nach Ulrike Meinhof so lautete: 'Wir sagen natürlich, die, wir sagen, der Typ an der Tastatur ist ein Schwein, das ist kein Mensch, und so haben wir uns mit ihm auseinanderzusetzen… und natürlich kann geschossen werden.' Baberowski bezeichnete das als, linksextrem und antidemokratisch. Worauf Frau Sarbo im verbreiten durfte: 'Wenn ich mir einmal so anschaue, mit was für Personen Herr Baberowski sich umgibt, bezweifle ich stark, dass er die Fähigkeit besitzt, zwischenzu unterscheiden.'" Die berichtet hier über den neuen Streit um Baberowski.