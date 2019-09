Der AfD-Rechtsaußenhat ein Interview mit demabgebrochen (unser Resümee ). Der Interviewer David Gebhard hatte ihm Videos von Parteigenossen vorgespielt, die er hatte raten lassen, ob bestimmte Aussprüche von Höcke oder von Adolf Hitler sind. Die Situation schaukelte so hoch, dass Höckes Pressesprecher einschritt und verlangte, das Interview neu zu führen. Gebhard lehnte ab. Nichts wird im deutschen Netz und den Medien mehr diskutiert.Alexander Nabert von der ist begeistert : "Das vom veröffentliche und ungeschnittene Video ist ein, ein Lehrstück. Gebhard lässt sich an keiner Stelle beirren, bleibt hartnäckig, hat gut recherchiert, ist schlagfertig, lässt sich nicht auf Provokationen ein... Dieses Interviewfragment kann nicht nur als Unterrichtsmaterial für den Politikunterricht, sondern auch für Seminare an Journalistenschulen hilfreich sein." Einen Haken gebe es allerdings: "Björn Höcke ist kein normaler Politiker", darum sei der Vofall für ihn keineswegs ein Schaden. Und "die Rechtsextremen wissen, wie sie selbst aus Interviewsituationen, in denen sie nicht gut wegkommen,schlagen können".-Kolumnist Stefan Kuzmany hält die Selbstinszenierung des Interviewers allerdings nicht für lehrbuchhaft, sondern für: "Gedacht offenbar als Entlarvung ist das-Interview bis dahin nur ein weiteres Dokument des fruchtlosen Versuchs, den Rechtenbeizukommen. Schaut her, wir haben herausgefunden: Höcke klingt ja wie Hitler! Das allerdings wussten wir bereits."Stefan Winterbauer wirft Medien beivor, Höckezu ziteren: "Dass zahlreiche Medien und auch der Deutsche Journalisten-Verband die Höcke-Zitate '' und 'wissen nicht, was kommt' aus dem Zusammenhang reißen und eine diffuse Drohung Höckes gegen das, den öffentlichen Rundfunk, die Medien, die Demokratie oder was auch immer daraus ableiten, ist aber eben auch nicht fair und Wasser auf die Mühlen jener, die dem Medienbetrieb extrem kritisch gegenüberstehen."Mit Unbehagen beobachtet in derHarry Nutt, wiedie Diskussion um das Höcke-Interview ist: "Das Gespräch ist zu einem viralen Hit geworden, weil es hinreichend Stoff für dieder politischen Lager bietet. Bei aller Aversion gegen den unsympathischen Herrn Höcke zeigt es aber auch, dass die Versuche, einen wie ihnwollen, nicht wirklich erfolgreich sind - wie dramaturgisch geschickt sie auch immer angelegt gewesen sein mögen."Sollen beinach dem Einstieg des Investors KKR nun dochwerden? Gregory Lipinski bündelt beiverschiedene Berichte und Gerüchte zum Thema: "Erst vor wenigen Tagen hatten Berichte die Springer-Belegschaft verunsichert, wonach derZeitung eine Verkleinerung der Redaktion umdrohe. Noch deutlicher solle der Personalabbau bei der-Gruppe erfolgen, an der Verlegerin Friede Springer und Vorstandschef Döpfner weiter festhalten wollen."