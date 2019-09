Mitist ein Freund dergestorben: Ecken und Kanten trieb der populäre Produktdesigner seinen Entwürfen gründlich aus - ganz egal, ob es sich dabei um Luxusautos, Kugelschreiber, Computermäuse oder Klos handelte. Nicht zuletzt ging hier auch ein grantiger Zeitgenosse von uns, schreibt Gerhard Matzig in der, der bereitwillig einräumt, von Colani auch schon mal als "" bezeichnet worden zu sein. "Sein Rat an die Welt, die bleibt: Hütet euch davor, die Welt in 'Margarine-Würfelform zu prügeln',. 'Es fliegt nicht ein einziger Koffer da oben herum, der eckig ist.'" Als würdigt Sabine von Fischer den Verstorbenen in der: Er mied Wiederholungen "und lag damit in Europa." Haptik ging Colani über in Stein gemeißelte Designregeln, schreibt Niklas Maak in der: "Was den Designer prägte war sicherlich auch die Entwicklung des Werkstoffs: Der Kunststoff erlaubte es, die geschwungenen Formen der Natur nachzuahmen." Etwas emphatischer drückt es Frederic Schwilden in deraus: "Bei Luigi Colani ist alles rund. Wie bei Tai-Chi, gutem Sex oder den richtigen Drogen gibt es bei Colani keinen Anfang und kein Ende, nur ein absolut. Colanis Designs sind Mindfucks. Die mürrischen Besser-Wisser-Designer und Architekten, die eine Welt in grau und weiß und in aufeinandertreffende gerade Linien unterteilen, sind der Feind von Colanis Ideen."