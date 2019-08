Phänomene wie diekommen nicht als etwas Fremdes über die Gesellschaft, sie können überhaupt nur gedeihen, weil die Gesellschaft sozusagen dafür schonist, schreibt in der(und nimmt Thesen seines neuen Buchs auf, das in diesen Tagen erscheint). Imerkennt er so etwas wie eine Urgeschichte des Digitalen: "Die Etablierung von Nationalstaaten, Betriebskapitalismus, Sozial-, Hygiene-, Gesundheits- und Bildungsplanung, der Betrieb urbaner Konglomerationen, Mobilität und Transport, staatliche Investitionsplanung - all das brauchte Informationen, die der Welt nicht mehr so einfach abgetrotzt werden konnten. Man machte die Erfahrung, dass sich vieles tatsächlich nur digital, also, in der Erkennung von Regelmäßigkeiten, in der Erfassung typischen Verhaltens für bestimmte Gruppen, Regionen und Klassen bestimmen lässt." Lässt sich das Internet so beschreiben, als wäre es an die Stelle des Rechenschiebers getreten?In sprechen Vera Linß und Marcus Richter mit Nassehi über seine Idee der Digitalisierung.