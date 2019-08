Nun, nacherstem Konzert mit denunter freiem Himmel am Brandenburger Tor, hat auch das breite Berliner Publikum den neuen Orchesterleiter mit viel warmem Jubel willkommen geheißen, schreibt Wolfgang Schreiber in der. Beim offiziellen Antrittskonzert tags zuvor ( unser erstes Resümee ) ließ Petrenko Beethovens Neunte "ohne jedes Interesse am Repräsentativen, klischeehaft Staatstragenden oder auch bloß pathetisch Erhabenen und Schönen musizieren, womit gerade die Neunte Symphonie oft belastet erscheint und auch in den politischen Dienst genommen wird." Im Gegenteil, das Werk "erschien vielmehr, ja schneidender Dringlichkeit." Das Konzert am Brandenburger Tor kann man in der RBB-Mediathek sehen - dort wahrscheinlich in besserer Klangqualität als direkt vor Ort, wie man nach Frederik Hanssens Bericht immutmaßen darf. bringt einen Buchauszug aus einem Sammelband , in dem Daniel Gerhardt sich essayistisch mit demund dessenauseinandersetzt: Engagierten Festivals wie im vergangenen Jahr in Chemnitz zum Trotz, sonnt sich der Mainstreampop im schlagerhaften Alltagsidyll: "Wer heute Erfolg mit Popsongs in Deutschland haben will, mussmachen. Die Prototypen Helene Fischer, Mark Forster und Max Giesinger singen ihr Publikum aus einem Land an, das es gar nicht mehr gibt. Sie sind Überbleibsel der ersten Amtsjahre von Bundeskanzlerin Angela Merkel, einer vergleichsweise ruhigen Konsolidierungsphase. ... In diesem Klima der Selbstzufriedenheit gingen der emanzipatorischen Popmusik."Weiteres: Aufbruchstimmung und politische Positionen im Pop fand man am vergangenen Wochenende eher auf der, die Holger Schulze in der resümiert : Zu erleben gab es Pop im Umbruch, der "sich von Bindungen an die alte,verabschieden will". Weitere Berichte schreiben Florian Werner ( ZeitOnline ) und Markus Schneider ( Berliner Zeitung ). Im spricht die Sängerinüber. Sie bittet insbesondere vor dem Hintergrund aktueller Vorwürfe gegenüber Placido Domingo "um mehr Sensibilität und Einfühlungsvermögen im Umgang mit dem Thema. Auch wenn viele das nicht wahrhaben wollen: Sexuelle Übergriffe finden statt, nicht nur in der Kirche und in der Politik, sondern."Weiteres: Arthur Schwaninger schreibt in derüber das "Burning Man"-Festival, das seit gestern in der Wüste von Nevada stattfindet. Im resümiert Ljubiša Tošić dasin Saalfelden. Zum 70. Geburtstag vonhaben sich Berliner Zeitung und Tagesspiegel zu großen Gesprächen mit dem Musiker getroffen. veröffentlicht einen Textauszug aus dem neuen Buch des Philosophen und Musikwissenschaftlers, der sich mit der geisterhaften Anmutungbefasst.Besprochen werden von Gastdirigentdirigierte Konzerte beim NZZ ), das Konzert des Geigersmit dembeim Lucerne Festival ( NZZ ), ein Auftritt von Tagesspiegel ) undComeback-EP "Iconology" ( Welt ). Ein Video: