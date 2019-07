Inist die Polarisierung so groß, dass eine Diskussion schon gar nicht mehr möglich ist, sagt die deutsch-polnische Autorin, die für ein Jahr in ihre Herkunftsstadt Danzig zurückgekehrt ist, im Gespräch mit Paul Linke von der: "Jede Seite glaubt, sie sei im Recht, jede Seite hat ihre eigenen Helden, ihre Orte und Medien. Ein Austausch findet nicht mehr statt. Das ist eine gefährliche Situation, und die Regierung. Sie will diese Spaltung."Der ehemalige Verfassungsrichter und konservative Publizist macht in dereinen überraschenden Vorstoß zu einer weiteren Integration der EU bis hin zum Bundesstaat, die in Deutschland sogar ein Referendum zur Souveränitätsübertragung nötig machen würde. Und da ist er optimistisch: "Würde man sie in einer Abstimmung fragen, ob sie diewollten, so wäre eine bejahende Antwortals in manch anderem Mitgliedstaat. Wer es pointiert will: Nur Kleingartenvereine und AfD-Sympathisanten hissen noch Schwarz-Rot-Gold. Elite und Mitte der Gesellschaft tragen."Diehat zwar einige eher milde Prozeduren, um Staaten, die von demokratischer Praxis abweichen, zu sanktionieren, aber selbst dazu kommt es nicht. Undverdankt ihre knappe Mehrheit als Kommissionspräsidentin auch Stimmen aus Ungarn und Polen. Für den in derschreibenden Politologenist das kein gutes Zeichen: "Es fehlt nicht an Prozeduren, sondern am. Und das vor allem bei der Parteifamilie, welche Europa noch immer dominiert: DerManfred Weber, der sich zuletzt als Opfer einer 'Macron-Orbán-Achse' darstellte, hat mit jahrelanger Nachsicht gegenüber seinem Parteifreund Viktor entscheidend dazu beigetragen, dass in Budapest eine softe Autokratie errichtet werden konnte."Im-Streit über die Rolle derbeim Mauerfall (unsere Resümees ) bleibtbei seiner kritischen Position: Die Bürgerrechtler hätten die Massenproteste nicht gesucht, nicht einmal am 22. Oktober, als in Leipzigprotestierten und Honecker zurückgetreten war: "Wahrscheinlich haben in diesen Wochen viele Oppositionsgruppen noch nicht einmal erkannt, dass eine Massenbewegung im Entstehen begriffen war. Jedenfalls haben sie diese Bewegung nicht organisiert. Sie, und sie hätten es aufgrund ihrer personellen Ressourcen und ihres begrenzten Medienzugangs auch nicht gekonnt."