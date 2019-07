Szene aus "Idomeneo" mit einer Koloraturblitze schleudernden Nicole Chevaller in der Mitte

In Salzburg hatte am Wochenende "Idomeneo" Premiere, in der Inszenierung vonund mitam Pult. "Hier hat sich alles Liebliche mozartausgekugelt", ruft ein begeisterterin der. Sellars "übersetzt die archaische Idee desins Heute. Er zeigt Idomeneo als Vertreter der herrschenden Politiker- und Vätergeneration, die für das eigene bequeme Leben bereit ist, selbst das liebste Kind zu opfern. Zudem tut Idomeneo sein Opfergelübde in einer Naturkatastrophe, die heute zunehmend als von Menschen verursacht verstanden wird." Das sei "keinen Moment öde", versichert der Kritiker.Damit steht er allerdings allein. In derfindet Jan Brachmann die Inszenierung "vage und richtungslos", um nicht zu sagen langweilig. Außerdem ist er immer noch stinksauer über Sellars Äußerungen in derzu Mozarts Musik: "die, in dem Idamante als Sohn Idomeneos sich selbst zum Opfer anbietet, um Kreta vor Flut und Pest zu retten, [hat er] damit begründet, dass er und Currentzis die'Nein, ich fürchte den Tod nicht' - so wörtlich - '' würden: 'Ich kann diese Arie nicht auf der Bühne haben, sie ist ein Stück Müll. ... Als Ethos hat solch einnichts verdient als Verachtung.""Bei allen guten Vorsätzen und sinnhaften Aufführungsfassungen wirkt die sich in Andeutungen von Ritualen erschöpfende Theatersprache, als würde die nächste Welle sie von der Bühne spülen", stöhnt Ulrich Ameling im. "Vielleicht steckt dahinter ja der geheime Plan von Sellars, als Meister darin,zusammenzubringen, aufzugehen in einer neuen Gemeinschaft, die beherzt ihre eigenen Akzente setzt. Zuzutrauen wäre es ihm. Dann würde auch dieam Ende des Abends nicht mehr so abgestellt wirken, sondern kraftvoller Teil eines neuen Bewusstseins werden. Bis es so weit ist, reichen wir uns schweißnasse Hände."-Kritiker Christian Wildhagen hätte das alles gern besser gefallen, aber ugeachtet seiner "Interventionen von höherer Warte waltet über dem Rest der Aufführung ein eigentümlich", schreibt er in der. "Uninspiriert, harmlos und altbacken", findet Manuel Brug in derdie Inszenierung.In zwei Dingen sind sich die Kritiker allerdings einig:und sein ""-aus Perm sind fantastisch ("Currentzis weiß ozeanische Gefühle aus der Musik zu lesen wie kaum ein anderer, er peitscht auf und, seine Finsternis leuchtet, und der erzählende Ton reißt dabei wundersamerweise niemals ab", schwärmt Ameling im, ebenso die "Koloraturblitze schleudernde" (als Elettra.In derporträtiert Peter Laudenbach den 31-jährigen Berliner Dramatikers: "Ausufernde Maßlosigkeit,und ein buntes Figuren-Panoptikum sind ihm auf jeden Fall lieber als saubere Erzählökonomie oder politisch korrektes Statement-Theater." Damit kommt er, trotz seiner erfolgreichen Revue "Drei Milliarden Schwestern" an der Volksbühne, an deutschen Theatern nicht an. In dererklärt sich Park das so: "Es gibt im deutschen Theater so eine. Ich fühle mich manchmal wie im Treibsand der Relevanzlosigkeit. Es fehlt der Mut, Dinge einfach volles Risiko auszuprobieren. Wenn neue Autoren auftauchen, werden die Stücke mit jungen Regisseuren zusammengewürfelt, weil der kleinste gemeinsame Nennerist, und das doch funktionieren muss. Die Uraufführung wird in den Heizungskeller gesperrt und auf der großen Bühne bleibt alles wie immer." Jetzt inszeniert er eben in Belgrad und Seoul.Besprochen werden außerdemWiederaufnahme des "Lohengrin" ( Tagesspiegel Berliner Zeitung ),Inszenierung der "Meistersinger" in Bayreuth ( nmz Standard ) und"Zauberflöte" in Glyndebourne (das Regieduo Barbe & Doucet wollte mit seiner Inszenierung offenbar "Schikaneders 'rassistisches und sexistisches' Libretto" konterkarieren, heraus kamen aber nur "bleierne Regieeinfälle", klagt Gina Thomas in der).Der Choreografist am Samstag gestorben. Er "gehört zur Geschichte der Bundesrepublik, wie die APO, die RAF und Wackersdorf", würdigt Dorion Weickmann in derden in Kärnten geborenen Tanzrevolutionär. "Seelische Abgründe, soziale Zurichtung und diegegen gesellschaftliche Korruption und Konvention wurden zu Leitmotiven seines Schaffens - wiewohl er selbst noch in klassischen Prinzen-Rollen auf der Bühne stand. Mit 'Paradies?', einer in plakative Agitprop-Ästhetik verpacktennebst Anklage des Dutschke-Attentäters, bescherte Kresnik der Domstadt am Rhein 1968 einen Eklat. Es ging ihm nicht darum, Kunst um der Kunst willen zu zelebrieren. Vielmehr schmiedete er mit der Besessenheit eines Pioniers anzum Sturz des Establishments." Weitere Nachrufe von Peter von Becker im Tagesspiegel , Sylvia Staude in der FR , Katrin Bettina Müller in der taz , Manuel Brug in der Welt , Wolfgang Höbel auf Spon und Wiebke Hüster in der