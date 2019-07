Der neue Tory-Fraktionsvorsitzende, bekannt für seine Bestatteranzüge, hat einen Styleguide an seine Mitarbeiter herausgegeben, der in einem viel retweeteten Artikel beierläutert wird. Es läuft darauf hinaus, sprachliche Gepflogenheiten des britischen 19. Jahrhunderts wiederherzustellen: "In einer langen Liste von Dos and Don'ts bittet er auch darum, dass alle Abgeordneten mit dem(Esquire) nach ihrem Namen angesprochen werden und sagt den Mitarbeitern 'Überprüfen Sie Ihre Arbeit'. Die EU hat im Laufe der Jahrzehnte mehrere Richtlinien herausgegeben, die die Mitgliedstaaten auffordern,zu verwenden. Das Vereinigte Königreich hat das System erst spät übernommen und verwendet zum Beispiel weiterhin Meilen statt Kilometer auf Verkehrszeichen. Rees-Mogg macht klar, dass er es vorzieht, die Mitarbeiter immer 'verwenden, von denen die meisten seit Mitte der sechziger Jahre außer Gebrauch gekommen sind."Weiteres zum: Boris Johnson hat Bundeskanzlerinin einem Telefongespräch wissen lassen, dass er im Grunde erst wieder zu Gesprächen mit der EU bereit sei, wenn der "" fallen gelassen werde. Der irische Premierministervermutet, dass es stärkere Bestrebungen zu einergeben wird, berichtet derin seinem heutigen Aufmacher.will und wird "das Land in den Abgrund" führen, schreibt Cathrin Kahlweit in der: "Boris Johnson hat sich entschieden: Diese Nation heilt man nicht, indem man jene 48 Prozent der Briten mitnimmt (mittlerweile dürften es viel mehr sein), die für den Verbleib in der EU gestimmt haben. Dieses Land überwältigt man mit einem No-Deal-Brexit, mit einem Fait accompli, mit einem Kraftakt. So weit reicht seine Vision: 96 Tage plus einen, den Tag danach."Dierückt unter dem Höcke-Flügel ihrem "" entgegen und unterscheidet sich immer weniger von der NPD, schreibt Heribert Prantl in der: "Die AfD als nationalbürgerliche Kümmererpartei, in der auch Aufwallung, Zorn und kleinbürgerlicher Aufstand Platz fanden, diese AfD der Phase zwei, verkümmert. In ihrer Phase drei wird die AfD nun zu einer, die deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund aus Deutschland vertreiben will. Höcke und Co. geben der Partei eine gewandelte, gefährliche Identität. Es ist die Identität der sogenannten Identitären; das ist eine Bewegung, die in dersteht, die eine Ausgrenzung von angeblich fremden Kulturen predigt und eine geschlossene, ethnisch homogene europäische Kultur propagiert."Jan C. Behrends hat nach dem Mauerfall eine Doktorabeit über die verordnetegeschrieben. Dreißig Jahre nach dem Mauerfall muss er bei den feststellen , dass die Freundschaft bei vielenist, als er damals ahnte, nicht nur bei der, die dem Paten des Rechtsextremismus in Moskau natürlicherweise zugetan ist, sondern auch bei der, in der, ja sogar bei den Ministerpräsidenten der, die sämtlich eine special relationship zu Putin wollen: "Warum verbindet Deutschlands Osten eigentlich so wenig mit deroder? Mit Armenien oder Lettland? Die Sowjetunion zerfiel bekanntlich im Dezember 1991 in ihreund mit einem Blick auf die Landkarte könnte man lernen, dass das heutige Russland nicht die UdSSR ist. Doch nur Russland kann uns als Projektionsfläche dienen, um Deutschlandszu begründen. Die Westbindung Deutschlands zu erschüttern war schon im Kalten Krieg das Ziel des Kremls und es sieht so aus, als hätte Moskau eine Menge Verbündete gefunden."Am 24. Juli wurde in der Türkei des 111. Jahrestages dergedacht. In seinerKolumne kann Can Dündar nur müde lächeln : Ausgerechnet Ex-Premier, der noch 2016 behauptete, kein einziger Journalist sei in türkischen Gefängnissen inhaftiert, habe es nun getroffen: Als "die AKP-Regierung ins Taumeln geriet, hisste er die Flagge gegen Erdoğan und setzte sich für die Gründung einer neuen Partei ein. Erdoğan warf ihm Verrat vor und 'Spaltung der Gemeinschaft der Gläubigen'. Das war für ihn eineund für die Medien die Botschaft: Lasst ihn nicht zu Wort kommen! Die Trollarmee der Regierung blies zur Attacke. Davutoğlu aber gab letzte Woche drei Journalisten fürTürkei ein umfangreiches Interview. 'Leider erleben wir derzeit eine', bedauerte er. 'Ich etwa hatte mich vor dem Verfassungsreferendum an Fernsehsender gewendet, um meine Besorgnis zum Ausdruck zu bringen. Kein einziger wollte sich darauf einlassen.'"