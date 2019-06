Lorna Simpson. "Darkening". 2018 © Lorna Simpson. Courtesy the artist and Hauser & Wirth

Fasziniert taucht Seph Rodney aufin der New Yorker Galerie Hauser und Wirth in die kalten Untiefen des arktischen Eises, in das ihn die menschenleeren Bilderziehen: "In 'Darkened' (2018) rauscht alles zusammen: der Himmel aus Preußischblau, der Gletscher mit, ein helleres Blau, in dem das Eis näher ans Licht rückt und Frost und Himmel fast in Einklang bringt, und das Kobaltblau, in dem sich die Tinte, mit der Simpson malt, zuzusammengeschlossen hat. Das beschreibt aber nur den Teil des Gemäldes über der Wasserlinie. Darunter findet sich eine ähnliche Palette von Farbtönen. Mit dem Eis und dem Meerwasser verwoben sind dünne, vertikale Schriftzüge, auf denen Sprachfetzen wie 'Hit', 'Act', 'Out', 'Lab', 'Con' stehen. Diese Fragmente sind wie ein Stammeln oder, die sich losreißen aus dem Sog zwischen Objekt und Abstraktion, (…) - all dies bewegt sich im arktischen Eis."Überrascht von der überschäumenden Schaffenskraft der junge, die zu Unrecht lange nur als Picasso-Muse galt, kommt-Kritiker Joseph Hanimann aus dem Pariser Centre Pompidou , wo derzeit Fotografien und Fotomontagen der zwischen Mode- und Reportagefotografie und "" switchenden Künstlerin zu sehen sind: "Dora Maars Magie der Fotomontage in der Folge von Max Ernst und Georges Hugnet erreichte ihren Höhepunkt in ihren surrealistischen Arbeiten. Das 1936 bei der Surrealistenausstellung der Pariser Galerie Charles Ratton gezeigte '', ein halb ulkiges, halb, wahrscheinlich ein, ist zur Ikone der surrealistischen Bewegung geworden. Ebenso interessant ist das ein Jahr zuvor entstandene Blatt 'Le Simulateur', auf welchem die Künstlerin in einen schneckenhausartig gewundenen Spiralraum - die Umkehrung eines Gewölbefotos aus dem Schloss Versailles - einen in Barcelona geknipsten Knaben in verdrehter Körperhaltung hineinmontierte."