Just an dem Tag, alsin Paris antisemitisch attackiert wurde (unser Resümee ), veröffentliche Anne-Catherine Simon in derein Interview mit ihm , das leider nicht online steht. Auf die Frage, was vom einstigen Linken Finkielkraut geblieben ist, antwortet er: "Ich habe, als sie verkörperte, was Ossip Mandelstam das 'wundervolle Versprechen an den dritten Stand' nannte - als sie durch die Schule den Zugang zur Kultur ausweiten wollte. Aber dann hat siedie Kultur aus der Schule vertrieben. Man hat geglaubt, bürgerliche Privilegien zu beenden, indem man die Kultur marginalisiert. Für mich hat die Linke inzwischen die Bildung verraten. Und mit ihrer Haltung zum Islam hat sieverraten. Das heißt nicht, dass ich rechts geworden bin."Demokratie ist, auch wenn die Wähler zustimmen, meint , der in derkein gutes Haar an demokratischen Systemen der Gegenwart lässt: "Die Teilung der Staatsmacht, welche den Untertan vor Willkür und Repression bewahren sollte, ist durch das. Eine freie Republik beruht auf der gegenseitigen Neutralisierung der Machtzentren. Parteien indes vereinen und verdichten Macht. Die Trennung zwischen Exekutive und Legislative ist ausgehöhlt, wenn nur mehr die parlamentarische Minderheit die Opposition stellt. In chronischen Groß- oder Allparteienkoalitionen ist Opposition ohnehin kaum vorgesehen. Widerworte zählen hier als- der Oligarchie. Die Regierungsparteien beherrschen Parlament, Exekutive sowie Teile der Judikative und oft auch der staatsnahen Medien. Der Abgeordnete ist der Parteielite unterstellt."