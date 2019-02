In Paris ist der Philosoph, der zufällig in eine Demonstration vongeriet, massiv antisemitisch beschimpft worden, eine Szene, die seitdem in Medien und sozialen Netzen für Furore sorgt. Für die "Checknews"-Redaktion von, die auf Leseranfragen Faktenchecks durchführt, hat Jacques Pezet festgehalten , was in den schwer verständlichen Attackenwurde: "Dreckiger Zionist, geh nach Israel, Frankreich gehört uns" - und so weiter. Ein Streit ist über die Frage entstanden, ob er auch als "dreckiger Jude" bezeichnet wurde.zitiert ein Statement Finkielkrauts zu der Frage: "Man hat mich nicht als dreckigen Juden beschimpft. Statt dessen beschimpft man mich jedes Mal, wenn ich mich in einer solchen Demonstration blicken lasse, als. Wenn man als Jude behandelt wird, kann man erhobenen Hauptes weggehen..., aber wenn man als Rassist bezeichnet wird, ist man plötzlich des schlimmsten aller Verbrechen schuldig."hat in dem Artikel aucheingebunden, die von dem Vorfall exisitieren.Die Beschimpfungen kamen wohl hauptsächlich von Gelbwesten, die sich" betrachten, aber so leicht ist das nicht auseinanderzuhalten. Interessant lesen sich Reaktionen auf das Video aus den Reihen der Gilets jaunes, die Alexandre Sulzer für den zusammengetragen hat . Eine Anhängerin des Linkspopulistensagt: Was die Demonstranten gesagt hätten, sei weniger kritikwürdig als "die schändlichen Aussagen Finkielkrauts, der dafür ist,zu töten. Man müsste verifizieren, aber ich glaube, er hat das gesagt. Wenn das so Medientypen sind wie er, dann spricht man von Provokation. Wenn das einer auf der Straße ist, dann ist das gleich Antisemitismus." Eine Anhängerin des Front national in der selben Demo spricht dagegen von einer: Das sei ein Coup, der "organisiert" sei.Für die resümiert Joseph Hanimann die Vorfälle. Einer der im Video am lautesten Schimpfenden ist inzwischen laut als ein polizeibekannteridentifiziert worden.In Großbritannien ist ein bitterer Streit - wie auch hierzulande - darüber ausgebrochen, ob man, die sich der Terrorgruppein Syrien angeschlossen haben,kommen lässt. Anlass ist eine junge Frau, Shamima Begum, die mit 15 Jahren zusammen mit zwei Freundinnen nach Syrien reiste, sich dem IS anschloss, einen IS-Kämpfer heiratete und jetzt ein Kind von ihm in einem der Lager in Syrien bekommen hat. Sie möchte laut einem Interview mit derzurück nach Britannien, vom IS distanzierte sie sich allerdings nicht, im Gegenteil (eine ausführliche Zusammenfassung in der). Dennoch muss man sie zurückkommen lassen, meint im: "Nicht, weil sie ein Opfer ist, sondern weil sie eine britische Staatsbürgerin ist. Wir wissen noch nicht, was sie in Syrien getan hat. Aber, was auch immer sie gewesen sein mögen, sie bleibt jemand, dem gegenüber Großbritannien rechtliche und moralische Verpflichtungen hat. Die Verweigerung der Einreise für Begum würde sie aus Großbritannien heraushalten, aber auch, die Verantwortung für sie zu übernehmen. Das Lager al-Hawl wird von den größtenteils kurdisch-syrischen demokratischen Kräften (SDF) betrieben. Der SDF hat in seinen Kämpfen gegen Isis erstaunliche Verluste erlitten. Warum sollte er jetzt für einen britischen Bürger verantwortlich sein, der seinemhat?"