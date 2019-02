Für Peter Richter hat sich das Stalinismus-Spektakel DAU in Paris als totales Debakel erwiesen. In dernimmt er das zum Anlass, ganz generell mit abzurechnen . Er nennt sie eine, Mitmachkunst, die den Betrachter zum Eintauchen und Einfühlen animieren, dabei jedoch als kritisches Gegenüber ausschalte: "Die letzten Male, alsdermaßen vehement zugunsten von Erlebnis, Gefühl, Affirmation und jubelndem Aufgehen in der Masse verabschiedet wurden, herrschten in Deutschland noch die Kulturregimes von Diktaturen. Der Romantizismus schwelgerischen Aufgehens und Einswerdens mit den Dingen hat nun einmal seine Konjunkturen. Dass er jetzt häufig auchwieder hervorgekramt wird, ist allerdings nur eine leidlich komische Pointe." In der trommelt Tom Tykwer dagegen unverdrossen für das Projekt, das er gern auch in Berlin gezeigt hätte: "Ich bin wirklich selten in meinem Leben von etwas so begeistert gewesen. Vor allem von dieser Steinbruchhaftigkeit, die das Ganze hat, von dieser unglaublichen Betonung, sich im Unfertigen ständig neu und selbst zu boykottieren."Im meldet Frank Herold, dass der Prozess gegen den russischen Regisseurin Moskau noch einmal von vorn beginnt. Herold sieht darin ein gutes Zeichen, denn jetzt wird doch noch mal grundsätzlich geklärt, ob es sich bei einer Inszenierung um einen Staatsauftrag handele: "Ist jede Kunst, die der Staat subventioniert,? Und hat der Staat das Recht, an eine Inszenierung die gleichen finanztechnischen Maßstäbe anzulegen wie an, die er bestellt? Auch Künstler, die bislang nicht als Bedenkenträger im Verhältnis zum Kreml auffielen, spürten: Das könne ihnen einmal gefährlich werden."Weiteres: Tobias Müller berichtet in dervom "Cities Festival Damascus" im Brüsseler Kulturzentrum Moussem. Der bringt ein paar Namen ins Spiel, denendenvermacht haben könnte: Joachim Meyerhoff, Jens Harzer und Lars Eidinger und Nicholas Ofczarek.Besprochen werdenInszenierung von Mozarts "Zauberflöte" als Puppentheater an der Berliner Staatsoper ( Tagesspiegel SZ ), Christoph Marthalers Nestroy-Inszenierung und Karin beiers Bernhard-Sampler in Hamburg ( NZZ ), Calixto Bieitos Inszenierung von Mendelssohns Elias-Oratorium mit Christian Gerhaher ().