Der Schauspieler Bruno Ganz (Bild: Loui der Colli, CC BY-SA 3.0 )



Große Trauer um den Schweizer Schauspieler Bruno Ganz. Insbesondere die NZZ trägt schwarz mit zahlreichen Artikeln und Nachrufen: Dieser Schauspieler verstand sich stets darauf "Figuren Tiefe und Menschlichkeit zu verleihen, ohne sie der billigen Sentimentalität preiszugeben", schreibt Urs Bühler: "Zwischen Himmel und Hölle bewegten sich die Sphären seiner Kunst." Daniele Muscionico erinnert sich an den späten Bruno Ganz, der im kleinen Zürcher Theater Rigiblick ein Zuhause gefunden hatte. Überhaupt das Theater: Schriftsteller Adolf Muschg würdigt insbesondere den Bühnenschauspieler: "Hier war einer, der den Mangel an Wirklichkeit in seinen Rollen mitzuspielen verstand, nicht als Effekt heimlichen Besserwissens, sondern auf intelligente Art ratlos." Auf den Theaterschauspieler und persönlichen Freund Bruno Ganz blickt auch Robert Hunger-Bühler zurück. Volker Schlöndorff erinnert sich an die gemeinsamen Dreharbeiten zu "Die Fälschung" in den frühen Achtzigern.



"Sein ganzes Schauspielerleben lang hat er sich seine Rollen, auch im Film, über Lektüre und intellektuelle Distanz angeeignet, lesend, beobachtend - weniger durch Einfühlung und identifikatorische Prozesse", schreibt Christine Dössel in der SZ. "Er war kein Method Actor. Aber ein vortrefflicher Handwerker, begabt mit einer emotionalen Intelligenz, die seinen Figuren etwas sehr Menschliches, oft Zartes, Melancholisches gab." Er war "ein Spieler, der aus dem Inneren, aus dem Unscheinbaren sanft explodieren konnte oder strategisch hochbewusst ausgebrochen ist", hält Peter von Becker im Tagesspiegel fest. In der FAZ erinnert Gerhard Stadelmaier an seine Eleganz und sein melodiöses Timbre: "So veredelte er noch das Unedelste, Dunkelste, Fragwürdigste. Bruno Ganz war in allem, was er darstellend unnachahmlich vergegenwärtigte und also der Gegenwart als etwas ihr Fremdes, Widerständiges entgegenhielt, ein großer Vergolder." Außerdem hat der Tagesspiegel ein Gespräch aus dem Jahr 2011 online gestellt. In der Nachtkritik fragt Esther Slevogt: Wer wird als nächster den Iffland-Ring tragen? Weitere Nachrufe in taz, Standard, Welt, Berliner Zeitung, Presse, ZeitOnline und in der FAZ.





Jeder ist Teil der Maschine: Ulrich Rasches "Elektra" am Residenztheater Münschen. Foto: Thomas Aurin

Im Münchner Residenztheater hatHugo von Hofmannsthals "Elektra" mitauf die Bühne gewuchtet, die sich als gigantisches Räderwerk permanent drehen. Bei-Kritikerin Cornelia Fiedler sperrt sich alles gegen die Überwältigungsästhetik: "So bleibt von 'Elektra' vor allem ein Bild, genauer ein Menschenbild: Jeder ist unausweichlich Teil der Maschine. Die Zumutungen einer Gesellschaft, diekennt, sind hinzunehmen. Politisch ist das." In der sieht Maximilian Sippenauer in der Inszenierung dagegen einen "Abgesang auf die Vergötzung des menschlichen Verstandes". In dervermisst Simon Strauß zwar auch das Nuancierte und Leise, versichert aber: "Es ist wieder eine Erfahrung, ein visueller Eindruck, der sich einbrennt und einen bis in die Träume verfolgt."Weiteres: Im erklärt sich Patrick Wildermann die Rückkehrauf die deutschen Bühnen mit der grassierenden Empathielosigkeit, gegen die es anzugehen gelte.-Korrespondent Beat Stauffer schöpft Hoffnung für den Jugendstil-Prachtbau desin Tanger, das engagierte Büger vor dem Verfall zu bewahren versuchen.Besprochen werdenRevue "Die Übriggebliebenen" (das Katrin Ullmann in der Nachtkritik als "Thomas-Bernhard-Horrorfamilien-Abend" am Deutschen Schauspielhaus Hamburg goutiert), Michel Decars surreale Tragikomödie "Jenny Jannowitz im Theater Neubrandenburg ( Nachtkritik ),Inszenierung von"Elias"-Oratorium an der Wiener Staatsoper ( Standard ), die Uraufführung der Choreografie "Van Dijk/Eyal" an der Komischen Oper ( Berliner Zeitung ) und Claudia Meyers Bühnenfassung vonRoman "Gerron" über den jüdischen Schauspieler Kurt Gerron am Theater Konstanz ( NZZ ).