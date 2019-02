In derzerrteinen neuen Typus des Opportunisten ans Tageslicht: Den, der prototypisch vonvorweggenommen war. Schirrmacher konnte Marcel Reich-Ranicki und Ernst Jünger zugleich verehren, Martin Walser vernichten und Nico Hoffmanns Landserschmonzette "Unsere Mütter, Unsere Väter" feiern. Zumdes Linksrechtsdeutschen sei mit dem Aufstieg der AfD jedoch dergeworden: "Seitdem gibt es im- für den natürlich auch eine Menge ideologie- und charakterfester Leute arbeiten, die dort aber zurzeit so eine Art schweigende, staunende Mehrheit bilden - regelmäßig diese auffällig ambivalenten, manisch, seiner Frau, und noch mal von Kubitschek, wie sie sich sonst keiner in der bürgerlichen Presse traut, weder in der, noch derund schon gar nicht in der. Es gibt schon mal eine zaghaft kritische, allzu sehr auf das menschliche fixierte Gauland- oder Höcke-Story , und eine seitenlange Geschichte über diesevon den Identitären darf natürlich auch nicht fehlen."Vor hundert Jahren hieltseinen berühmten Vortrag "Politik als Beruf", dem wir all die Topoi verdanken, die heute so gern repetiert werden: Die charismatische Herrschaft, Gesinnung und Verantwortung, das Bohren dicker Bretter. In derheutige Mandatsträger: "Ein Rollenmodell für amtierende Politiker liefert der Vortrag aber nicht. Weitgehend sprach Max Weber nicht vom Berufspolitiker, sondern vom 'Politiker aus Berufung'. Dieser sollte fähig sein, Gesinnungsethik und Verantwortungsethik miteinander zu versöhnen, er müsste mit 'heißer Leidenschaft' agieren und zugleich mit Augenmaß, das heißt der Fähigkeit, 'die Realitäten mit innerer Sammlung und Ruhe auf sich wirken zu lassen'. Die Rede war von einem Idealtypus, dessen Eigenschaften sich zu einem Überforderungskatalog summierten."