"Verunglimpung des Andenkens Verstorbener": Der Anwalthat Strafanzeige gegeneingereicht. Damit wird die Debatte um Würgers Roman "Stella" nun in den Gerichten ausgetragen. Konkret geht es um 15 Stellen in dem Roman, in denen Zitate über die Titelfigur Stella Goldschlag aus sowjetischen Militärtribunals zusammengestellt werden. Damit würden "antisemitische Parolen" bemüht, so Alich, der mit dieser Anzeige "eineninitiiert haben könnte", schreibt Hubert Spiegel in der. Wenn die Staatsanwaltschaft tatsächlich Anklage erheben sollte, "würde es um das Verhältnis von Kunstfreiheit und Persönlichkeitsrechten gehen. Eine strikte Trennung von Fakten und Fiktionalität, wie sie zumal zeitgenössische Romane selten vornehmen, wird ein Gericht dann kaum durchziehen können. Wenn es um etwaige Verletzungen von Persönlichkeitsrechten geht, wiegt zudem schwer, dass Würgers Aktenfunde im Landesarchiv Berlin liegen undsind." Dirk Knipphals mutmaßt in der: "Falls es zur Verhandlung kommt, könnte die Seite der Verteidigung dagegen argumentieren, dass in einem Roman zitierte historische Dokumente stets Teil des Romans sind, also eben doch durchgedeckt."Alich vertritt in dem Streit die Witwe des 2014 verstorbenen Journalisten, der Stella Goldschlags publizistische Persönlichkeitsrechte geerbt hat, nachdem er einen Film über sie gedreht hatte. Kroh ist eine tragische Figur, meint Marc Reichwein, der für dierecherchiert hat und auf einen Geschichts-Journalisten gestoßen ist, dessen Karriere zunächst steilen Aufwind hatte, der sich in seinen letzten Jahren abergerierte und auch bei dubiosen bis antisemitischen Quellen keine Berührungsängste kannte. "Die Diskrepanz zwischen dem frühen Kroh, der den jüdischen Widerstand gegen Hitler als einer der Ersten hierzulande überhaupt thematisierte, und dem späten Kroh, der bedenkenlosbenutzt, werden im Laufe seines publizistischen Lebens immer größer."Nach dem-Skandal "werden wir auf den nächsten deutschsprachigen EU-Roman wohl lange warten müssen", glaubt Andreas Platthaus im Leitartikel auf der ersten Seite der. Was aber vielleicht nichts unbedingt Schlechtes sein muss: "Brauchen wir überhaupt einen? Ist nicht vielmehr jeder gelungene Roman über irgendein europäisches Land ein willkommener Mosaikstein bei der Ausschmückung des vielbeschworenen 'gemeinsamen Hauses'?"Am 12. Februar vor 30 Jahren istgestorben. Diehat im Betrieb nach Notizen zum Verhältnis zu Bernhard gefragt und unter anderem von Clemens J. Setz, Jaroslav Rudiš und Kathrin Schmidt Antwort erhalten. David Schalko gibt zu Protokoll, dass der Schriftsteller den Österreichern auch heute noch "im Nacken sitzt." Aber: "Bernhard wird heute in erster Liniegelesen. Und dennoch gelingt es den Vereinnahmern nicht, ihm damit seinen Stachel zu ziehen." bringt zum Bernhard-Jubiläum eine Lange Nacht von Sabine Fringes.Weitere Artikel: Für die porträtiert Claudia Mäder den französischen Literatur-Shooting-Star . Online nachgereicht, wirft Oliver Jungen in dereinen Blick auf einige kürzlich aufgetauchte Briefe. Karl Corino schildert in der. Für denhat Götz Eisenberg den Schriftsteller bei seinen Lesungen in der JVA Butzbach begleitet . Für diehat Literaturwissenschaftler Ingo Uhlig nachgeblättert, wie sich diein deutschen Romanen niederschlägt.Besprochen werden unter anderem' neuer Erzählungsband "Der Trost runder Dinge" ( SZ Zeit ),Gedichtband "46 Minuten im Leben der Dämmerung" ( NZZ ),"Eine Theorie unendlicher Nähe" ( NZZ ),' Essayband "Im Vulkan" ( NZZ ),"Die polyglotten Liebhaber" ( Tagesspiegel ),"Blauwal der Erinnerung" () undautobiografischer Roman "Der Kramladen des Glücks" (