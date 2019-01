"Wieweit kann das Unvorstellbare wirklich gezeigt werden", fragte sich Micha Brumlik 1994 zur deutschen Premiere von"Schindlers Liste" in der. Eine Frage, zu der er sich heute, zur Wiederaufführung des Films, am selben Ort ins Verhältnis setzt : "Heute, 25 Jahre nach der deutschen Uraufführung, sehe ich in diesemvor allem eine moralphilosophische Studie: über die Bedeutung dessen, was die Verfassung dieses Landes, das, postuliert. In eindringlichen Szenen feilschen Schindler, Göth und andere SS-Chargen über den Preis von Menschen, trauert Schindler am Ende darüber, nicht mehr Menschenleben gekauft zu haben." Für Henryk M. Broder steht der Film zwar nicht im Pantheon neben Chabrols oder Fassbinders Werken, aber "dass der Film einist, ein zeitloses dazu, steht außer Frage", schreibt er in der. Dass der Film Deutschland "verändert" habe, zieht er allerdings in Zweifel: "Der Judenhass ist nicht, wie es immer wieder heißt,da,, wie Milben in einer Matratze, die gründlich gereinigt wurde."Im zeichnet Silvia Bahl die medienhistorischen Zäsuren in der Erinnerungspolitik nach, die durch die Serie "Holocaust" und Spielbergs "Schindlers Liste" gesetzt wurden. Jonas Engelmann erinnert in derdaran, dass der" zur deutschen Erstausstrahlung nicht nur aus der Bevölkerung (54 Aktenordner mit Protestbriefen, ein rechtsterroristischer Anschlag auf einen Sendemast) sowie von Links wie Rechts aus dem Feuilleton (Walser und Böll schlugen sich als Autoren einer deutschen Antwort auf die amerikanische "Seifenoper" vor) Gegenwind entgegen schluss, sondern dass auchmitunter bizarr anmutete: In der ARD stritt man "darum, in welcher Form sie die Serie dem deutschen Publikum servieren sollten. Gegen eine Ausstrahlung im Hauptprogramm der ARD sprach sich vor allem deraus. ... Der Schluss der Serie wurde, einzelne Sequenzen wurden: Statt zu zeigen, wie sich Juden auf den bewaffneten Widerstand im Ghetto vorbereiten, wurde eine Szene vorangestellt, in der Juden gefoltert und ermordet werden."Im-Feature weist Beatrice Behn darauf hin, dass die Geschichte Nachkriegs-Deutschlands auch im Hinblick auf Erinnerungs- und Gedenkpolitik in zwei Länder gespalten war: In dersubsumierte man die ermordeten Jüdinnen und Juden meist in einem, was sich auch im Kino niederschlug: "Juden blieben oft, die manchmal sogar ins alte Klischee abzudriften schienen und von den Geschichten der kommunistischen Widerständler ins Abseits befördert wurden."Und ein Kinotipp zum Wochenende für Berlin: Das Zeughauskino im Deutschen Historischen Museum zeigt heute und morgen Nachmittag"Shoah". Der Eintritt ist frei.Weitere Artikel: Margret Köhler hat für denmitüber dessen neuen, heute online auch beim besprochenen Film, den Oscar-Favoriten "The Favourite" gesprochen . Wolfgang Hamdorf berichtet imvom in Saarbrücken . Der dort anvergebene Preis für "Das melancholische Mäden" ( mehr dazu hier ) ist voll und ganz gerechtfertigt, freut sich Rüdiger Suchsland auf. Birgit Roschy porträtiert inden US-Komiker. Christian Meier geht für dieder Frage nach, wann der erste vonproduzierte deutsche Spielfilm kommen wird. Urs Bühler berichtet in dervon den. Im schreibt Wilfried Reichart einen Nachruf auf. Lukas Foerster meditiert im-Blog über eine für zwei Framesin einem Animationsfilm von 1940: "Die instabile Bisamratte verweist auf die Instabilität des Sinnsystems Film an sich, auf das nichthintergehbar Diskontinuierliche an ihm."Besprochen werdenaufgezeigte Comicverfilmung "Polar" mit Mads Mikkelsen ( FAZ kino-zeit.de ), die Verfilmung vonTugendroman "Pamela" mit), die-Serie "Black Earth Rising" ( ZeitOnline ) und die Sky-Serie "Der Pass" ( ZeitOnline , online nachgereicht von der FAZ ).