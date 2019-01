Wer sich heute amüsieren will, sollte sich in ein Café mit vielen Zeitungen zurückziehen, und die Kritiken zu Michel Houellebecqs neuem Roman "Serotonin" studieren. Seit Tagen scharren die Kritiker mit den Hufen und gaben vorsichtig als Berichte getarnte erste Eindrücke wieder, heute brach der Damm, obwohl der Roman erst am Montag erscheint. Hauptfigur ist ein Agronom, ein impotenter Ich-Erzähler am Rande des Selbstmords, der sich plötzlich noch einmal verliebt. Misanthrop bleibt er natürlich. "hat Houellebecq nie erfunden", beschwert sich imGregor Dotzauer, der den Verdacht nicht los wird, "dass die Spott- und Selbstverspottungstiraden von 'Serotonin'sind"."Ja, der Autor hat sie noch drauf, die(hier etwa über eine biobewusste Pariser Mittelschicht)", gibt Anne-Catherine Simon in derzu. "Aber sie wirken ein bisschen wie Pflichtübungen, oft klingt es, als zitierte Houellebecq sich selbst. Überhaupt hebt der Roman lang nicht ab, wirkt langatmig und müde. Erst im Lauf der Erinnerungsreise gewinnt die Geschichte an Fahrt. Man merkt: Der zynische Aphorist Houellebecq hat sich endgültig erschöpft. Stark wird 'Serotonin', wenn es umdes Protagonisten geht: jene etwas triste zu seinem Jugendfreund Aymeric; und seine große Liebe, Camille." Genau: Dies ist "ein", mit satirischen Zügen, ruft bewegt Jan Wiele in der. "Für den Leser ist dieeine Herausforderung: weil sie changiert zwischen bodenständig-glaubhaften Zügen und einer totalen Karikatur, insbesondere einer Karikatur des, die pausenlos Grand Marnier oder Kuttelwurst zu sich nimmt, manchmal gleichzeitig. Die ständig Hass und Zynismus versprüht. Die dem Leser wie mit erhobenem Zeigefinger zuzurufen scheint: Werde nicht so wie ich! Die sich am Ende gar mit Christus vergleicht und dann fragt: 'Muss man wirklichwerden?'"Mara Delius spricht in dervon einem "" über die menschliche Existenz. "Ein welker,, in den nach der gängigen Rezeptur natürlich auch noch Islamophobie, Schwulenhäme und sehr viel Alkohol und Psychopharmaka gestopft werden", stöhnt dagegen Alex Rühle in der. "Nur eines wirkt echt: der." Im Guardian resümiert Angelique Chrisafis dieauf den Roman. Enthalten wollte sich nur Charlie Hebdo, "which in 2015 had featured Houellebecq on its cover as a haggard Nostradamus preparing to celebrate Ramadan, published a brief paragraph saying a new Houellebecq novel was about to be released. 'Weabout it: thewe did wasn't a success for us.'"Weitere Artikel: Nach so viel männlicher Misere tut es ganz gut, die unsentimentale, vorsichtig optimistischezu lesen, die im Interview mit demüber ihr Buch "The silence of the girls" spricht - dieerzählt.hat sich inzwischen laut dafür, in der Europa-Debattebenutzt zu haben. Auf unterhält sich Barry Schwabsky mit der dänischen Dichterinüber ihren Gedichtband "Third-Millennium Heart", ein "wunderschönes", so Schwabsky. Im Interview mit dererklärt, neue Verlagschefin von Kiepenheuer & Witsch, wie sich die Verlagswelt verändert hat, seit sie 1994 als Lektoratsassistentin bei Kiwi anfing, welche Autoren ihr wichtig waren, und warum man als Verlegerleben sollte: "Das hat natürlich Grenzen: Zu Sarrazin ein klares Nein."Besprochen werdenEssayband "Der Spass an der Sache" ( NZZ ),Gedichtband "Nimm mein Wort in die Hand" ( NZZ ), drei neueüber Faschismus und russische Revolution ( NZZ ),Roman "Süßer Ernst" ( Tagesspiegel ),Roman "Schermanns Augen" ( Tagesspiegel ),Kindersachbuch "Die Seidenstraßen" ( Tagesspiegel ),Romandebüt "Der Kadaverräumer" ( zeit online ), Jens Kastners und Lea Susemichels Band über "" ( taz ),Roman "Verwirrnis" ( taz ), "Typex's Andy", ein zehnbändiger Comic über