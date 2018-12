Sehr grundsätzlich kritisiert Christian Humborg von der Wikimedia Stiftung beidiedurch den. Erstens stört ihn, dass der designierte Chefredakteurdie Geschichte aufgeschrieben hat und damit die Wahrnehmung des Falls prägt. Zweitens und noch wichtiger meint er, dass derhätte berufen sollen, um den Fall zu untersuchen undzu empfehlen: "Eng verknüpft mit der mehr als unglücklichen 'Selbstaufklärung' ist die in meinem Augen überhastete und falsche Besetzung der sogenannten '' zu bewerten. Zwei der drei Mitglieder sind-Leute: Clemens Höges ist der ehemalige stellvertretende Chefredakteur. Stefan Weigel beginnt ab Januar als Nachrichtenchef. Alleinist extern und wird die ganze Verantwortungslast tragen müssen." Erstaunlich findet Humborg auch, das derbeizu zögern scheint.Jahrzehntelang wurde in Deutschland das Genre dergefeiert, mit der man sich am besten für den Kisch-Preis und den Job beimoder derqualifizieren konnte. Nun wird es überall harsch kritisiert, so etwa vonAutor Thomas Schmid in seinem Blog : "Die aufgeplusterten Texte wirken oft wie ein einziges Buhlen um. Wer hat die schönste Metapher? Wer die steilste These? Wer den innigsten Blick auf die Hinterbühne der Macht? Wer versteht es - ohne in den Verdacht der Häme zu geraten - am besten, den eben noch gefeierten Politiker als armes Würstchen erscheinen zu lassen? Der Wettbewerb dieser selbstverliebten Exzellenzdarsteller droht, zu einemzu werden."Es ist ja, was Relotius in seinen Reportagen betrieben habe, schreibt Claudius Seidl in dermit Verweis auf einInterview Juan Morenos (unser Resümee ), also des Relotius-Kollegen, der dem Skandal auf die Spur kam: "Es ist, als baute man dienach; als spielte man Schicksal mit Playmobilfiguren. Und wenn sogar Moreno im Interview vermutet, das Genre der Preisträgerreportage habe sich in den vergangenen Jahren immer mehr der Literatur angenähert; was die Redaktionen forderten, seien: Dann möchte man fragen, wann er zum letzten Mal F. Scott Fitzgerald oder William Faulkner gelesen habe."Der Medienwissenschaflter fragt in: "Braucht es nicht längst eine, eine Rückkehr zur strengeren Form oder doch eine absolut offen deklarierte Subjektivität, die die konkrete Schilderung als rein persönliche Wahrnehmung ausweist?" Ob in dem nach dem ersten und zweiten Scannen doch recht konsistenzlosen Riesentext über den Fallfinden lässt, das irgend jemand zu Weihnachten noch vermisst, sei den Lesern überlassen.Nachträglich noch der Verweis auf den Blogbeitrag von Armin Wolf zur Affäre.Noch ein Fall: Wenn der Schriftstellerin einem Roman über die EU einem Politiker, den dieser nicht gesagt hat, ist das eine Sache. Wenn er es im realen Leben tut, eine andere, meint Ansgar Graw in der. Menasse, der sich für die politische Vereinigung der europäischen Staaten einsetzt, hat in Reden, Artikeln und Diskussionen immer wieder als Kronzeugen, den ersten Kommissionsvorsitzenden des EU-Vorläufers EWG, so Graw: "Dieist die europäische Idee!", soll Hallstein schon Ende der fünfziger Jahre gesagt haben. Tatsächlich hat er diesen Satz nie gesagt, hat jetzt der Historikernachgewiesen. Hallstein habe sogar ausdrücklich "der Folgerung, 'dass die bestehende politische Ordnung ausgelöscht, durch einen Supranationalstaat ersetzt wird'. Und Hallstein forderte gar, die 'Kraftquellen der europäischen Nationen zu erhalten, ja sie zu noch lebendigerer Wirkung zu bringen'. Auf mehrfache Nachfrage versichert Menasse nun, Hallstein habe das sagen wollen, was er ihm in den Mund legte: 'Die Quelle (Römische Rede) ist korrekt. Der. Die Wahrheit ist belegbar. Die These ist fruchtbar. Was fehlt, ist das Geringste: das.'"Und noch eine ganz andere Geschichte aus der harschen: Derverliert den Auftrag für das. Die Veröffentlichungspflicht soll künftigwerden, berichtet Hendrik Wieduwilt in derunter der Überschrift "Barley nimmt Dumont-Verlag dasweg." Zwar durften die Gesetze auch bisher digital nachgelesen werden, aber nur in unbrauchbarer Weise - für einen professioneller Digitalzugang wurde Abogebühr verlangt. "Diese Restriktion sorgt für Kritik: Gesetze sind... Kürzlich wagte eine Stiftung daher die Selbstjustiz: Die Open Knowledge Foundation veröffentlichte ohne Erlaubnis das, frei für alle. Damit will sie ein Zeichen setzen, bricht aber womöglich das Urheberrecht." Justiziministerin Katarina Barley verspricht nunfür alle Bürger - und der Dumont-Verlag verliert eine wichtige Einnahmequelle.