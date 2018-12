Walton Ford: Nila, 1999-2000. Bild: Kasmin Gallery

Lorenzo Lotto: 'Portrait of a Woman inspired by Lucretia', um 1530. Bild: National Gallery

Als großen Naturalisten des 21. Jahrhunderts feiert Lucy Jakub den amerikanischen Maler, dessen Schau "Babary" in der New Yorker Kasmin Gallery gezeigt werden: "Ford interessiert sich nicht einfach für die natürliche Welt, sondern wie Menschen sie sich angeeignet haben, dokumentiert und ausgebeutet, und wie die verschiedenen Arten mythologisiert wurden, selbst als viele von ihnen bereits aus der Wildnis verschwunden waren. Walton Ford malt. Seit den neunziger Jahren beschäftigt sich Ford mit der Natur-Obsession des 19. Jahrhunderts, als die Berge vor Löwen wimmelten und der Himmel vor Vögeln. Auch ich mag die Werke dieser Obsession sehr gern, die Versuche anatomischer Präzision, die charmanten Feldbeobachtungen. Die vermittelte Freude, eine Art zum ersten Mal gesehen zu haben. Und doch ist es heute unmöglich, auf diese Bilder zu blicken, ohne auch die Kosten zu sehen: Die gierige Aneignung exotischer Arten und Kulturen, die Jagd nach Profit, und das sorglose Unterschätzen unserer Fähigkeit, ganze Populationen auszulöschen, die zu verehren wir behaupten. Diese Widersprüche gehen bei Ford nicht verloren. Er meistert dieseiner Vorgänger, bringt aber auch die Absurdität und den Wahnsinn - und den Sex und die Gewalt - zurück in dieses ansonsten gesäuberte Genre."Die so innige wie melancholische Porträtkunst desbekommt-Kritikerin Kia Vahland in einer großen Ausstellung in der Londoner National Gallery in London zu sehen. Den Renaissancemaler unterscheidet von seinen Zeitgenossen, wie Vahalnd schreibt, dass er gerade nicht in den großen Zentren malte, sondern von Venedig in die Provinz zog: "Vielleicht hatte Lotto in Venedig nicht dauerhaft Fuß gefasst. Vielleicht aber fühlte er sich in der Provinz freier,durchzusetzen. Hier nämlich bestimmten nicht Dogen, Kirchenherren, international vernetzte Kaufleute die Agenda der Kunst. Stattdessen kamen Goldschmiede, Mönche, Anwälte in Lottos Atelier. Diealso, die nun, nachdem Porträts auch in Italien in Mode gekommen waren, gemalt werden wollte, für die Ehre und für die Nachfahren... Man wüsste gerne, wie genau die Männer und Frauen reagiert haben, als sie sich plötzlich mit Lottos Augen sahen.. Und so alleingelassen mit der Welt, die mit funkelnden Halsketten, teuren Textilien, Büchern, Pelzen ausstaffiert ist, und trotzdemscheinbar kein Zuhause zu bieten vermag."Besprochen werden die allseits gefeierte-Ausstellung in der Londoner Tate Modern , die zuvor im Düsseldorfer K20 weithin ignoriert worden war ( NZZ ), eine Ausstellung "Pieces of You Are Here" der Fotografinin der Dundee Contemporary Arts Guardian ), die Schau "Women Power Protest" im Birmingham Museum Guardian ), die Ausstellung "Berlin in der Revolution" im Museum für Fotografie FR ) und die Ausstellung "Zwischen Ideologie, Anpassung und Verfolgung" zu Kunst im Nationalsozialismus in Tirol im Innsbrucker Ferdinandeum Standard ).